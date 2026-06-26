Allanamiento en el barrio Kaupén: secuestran elementos vinculados a una causa por hurto

1 0 26 junio 2026 2026-06-26T02:20:00-03:00 Editar esta nota

Allanamiento en el barrio Kaupén de Ushuaia: la Policía secuestró elementos de interés en una causa por hurto y notificó a dos hombres.

La Policía realizó un procedimiento en una vivienda del sector boscoso cercano a Punto Digital. Dos hombres fueron notificados de sus derechos y garantías procesales, mientras la investigación continúa bajo la órbita judicial.
La Policía de Tierra del Fuego llevó adelante este jueves un allanamiento en una vivienda ubicada en el sector boscoso próximo a Punto Digital, en el barrio Kaupén de Ushuaia, en el marco de una investigación por un hecho de hurto.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N°1 y permitió el secuestro de distintos elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Como resultado de la diligencia judicial, los efectivos notificaron de sus Derechos y Garantías Procesales a Gabriel Eduardo Aguilar, de 32 años, y Misael Ezequiel Josías Sosa, de 39, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial mientras continúan las actuaciones.

Desde la fuerza policial indicaron que la investigación permanece en curso y que los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con el hecho denunciado. La causa sigue bajo la intervención del Juzgado de Instrucción Nº1 de Ushuaia, que continuará con las medidas procesales necesarias para esclarecer el episodio.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimojunio 26, 2026

    No descansan los liberburros pelucas , van de delito en delito y no disimulan. VLLC ( Vamos Los Ladrones Cascada).

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