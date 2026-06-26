Allanamiento en el barrio Kaupén: secuestran elementos vinculados a una causa por hurto

Allanamiento en el barrio Kaupén de Ushuaia: la Policía secuestró elementos de interés en una causa por hurto y notificó a dos hombres.
La Policía de Tierra del Fuego llevó adelante este jueves un allanamiento en una vivienda ubicada en el sector boscoso próximo a Punto Digital, en el barrio Kaupén de Ushuaia, en el marco de una investigación por un hecho de hurto.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N°1 y permitió el secuestro de distintos elementos considerados de interés para el avance de la causa.
Como resultado de la diligencia judicial, los efectivos notificaron de sus Derechos y Garantías Procesales a Gabriel Eduardo Aguilar, de 32 años, y Misael Ezequiel Josías Sosa, de 39, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial mientras continúan las actuaciones.
Desde la fuerza policial indicaron que la investigación permanece en curso y que los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con el hecho denunciado. La causa sigue bajo la intervención del Juzgado de Instrucción Nº1 de Ushuaia, que continuará con las medidas procesales necesarias para esclarecer el episodio.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 56-3887 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
No descansan los liberburros pelucas , van de delito en delito y no disimulan. VLLC ( Vamos Los Ladrones Cascada).ResponderBorrar