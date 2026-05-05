Tras la Resolucion 36 del Tribunal de cuentas, licencia, designaciones y un clima interno cada vez más dividido

2 0 05 mayo 2026 2026-05-05T10:26:00-03:00 Editar esta nota

Polémica en el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego por licencias, designaciones y tensiones internas tras la Resolución 36.

Tras la Resolución 36, crecen los cuestionamientos por decisiones internas en el organismo. Señalan divisiones y polémica por licencias y designaciones.

Un nuevo foco de tensión se abrió en el ámbito del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego luego de la implementación de la Resolución 36, que habría profundizado diferencias internas y generado un clima de fuerte división entre el personal. 

De acuerdo a distintas versiones que circulan en el ámbito profesional, uno de los puntos que genera mayor controversia es la situación de un funcionario vinculado al organismo, quien habría tomado una licencia prolongada utilizando días acumulados de años anteriores. Esta situación, según señalan fuentes del sector, despertó cuestionamientos sobre los criterios aplicados para este tipo de beneficios.

Crecen los cuestionamientos por licencias y designaciones en el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego.



En paralelo, también se puso bajo la lupa la designación de conjueces para cubrir funciones durante ese período. En este caso, se menciona la participación de profesionales contables que habrían sido designados en reiteradas oportunidades, lo que alimenta reclamos por mayor transparencia y equidad en los mecanismos de selección.

Otro de los aspectos que suma tensión es la relación institucional entre el Tribunal de Cuentas y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego. Algunos sectores plantean posibles conflictos de intereses, teniendo en cuenta vínculos entre integrantes de ambos espacios.

Hasta el momento no hubo una comunicación oficial detallada por parte de las autoridades que aclare estos puntos, lo que contribuye a mantener el escenario de incertidumbre dentro del organismo.

El episodio vuelve a exponer la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en organismos clave del Estado provincial. En un contexto donde la confianza institucional es central, las decisiones administrativas y los criterios de designación requieren mayor claridad para evitar cuestionamientos y garantizar igualdad de condiciones entre profesionales.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimomayo 05, 2026

    CUANDO LOS RAJAMOS A TODOS ESTOS P.TOS MISERABLES CON PLATA? JUICIO POLITICO. JUNTEMOS FIRMAS Y SEGURO QUE JUNTAMOS MILES. NO SE AGUANTA MAS LA IMPUNIDAD

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  2. Anónimomayo 05, 2026

    Pónganse a laburar Ratas, ganan una fortuna y no saben hacer la O con un vaso...

    ResponderBorrar

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