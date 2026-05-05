Padres denuncian presencia de roedores en un colegio de Ushuaia y piden medidas urgentes.

Un grupo de familias de Ushuaia expresó su preocupación por la presencia de roedores dentro de un establecimiento educativo de la ciudad. Según indicaron, la situación se habría registrado en los últimos días en el colegio EMEI , generando inquietud entre padres y madres.

De acuerdo a los testimonios, durante un acto escolar reciente se habría observado un roedor circulando en un sector donde se encontraban estudiantes, lo que provocó malestar y pedidos de intervención inmediata. También señalaron que los alumnos realizan actividades físicas y consumen alimentos en el lugar, lo que les genera mas preocupación.





Las familias indicaron que realizaron presentaciones formales y enviaron comunicaciones a las autoridades educativas , aunque aseguran que hasta el momento no recibieron respuestas concretas. Como medida inicial, se habría dispuesto una limpieza del establecimiento.





Sin embargo, los padres consideran que esta acción resulta insuficiente y reclaman la intervención de servicios especializados en control de plagas , teniendo en cuenta además que el edificio se encuentra en un sector donde funcionan locales gastronómicos.





El planteo también se da en un contexto de preocupación general por cuestiones sanitarias, lo que incrementa la demanda de medidas preventivas y controles adecuados en espacios donde concurren niños.



