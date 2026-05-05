Padres denuncian presencia de roedores en un colegio de Ushuaia y piden medidas urgentes.

Padres denuncian presencia de ratas en colegio de Ushuaia y reclaman controles sanitarios urgentes ante la falta de respuestas.
Un grupo de familias de Ushuaia expresó su preocupación por la presencia de roedores dentro de un establecimiento educativo de la ciudad. Según indicaron, la situación se habría registrado en los últimos días en el colegio EMEI, generando inquietud entre padres y madres.
De acuerdo a los testimonios, durante un acto escolar reciente se habría observado un roedor circulando en un sector donde se encontraban estudiantes, lo que provocó malestar y pedidos de intervención inmediata. También señalaron que los alumnos realizan actividades físicas y consumen alimentos en el lugar, lo que les genera mas preocupación.
Las familias indicaron que realizaron presentaciones formales y enviaron comunicaciones a las autoridades educativas, aunque aseguran que hasta el momento no recibieron respuestas concretas. Como medida inicial, se habría dispuesto una limpieza del establecimiento.
Sin embargo, los padres consideran que esta acción resulta insuficiente y reclaman la intervención de servicios especializados en control de plagas, teniendo en cuenta además que el edificio se encuentra en un sector donde funcionan locales gastronómicos.
El planteo también se da en un contexto de preocupación general por cuestiones sanitarias, lo que incrementa la demanda de medidas preventivas y controles adecuados en espacios donde concurren niños.
El caso refleja la sensibilidad que generan las condiciones sanitarias en ámbitos escolares y la necesidad de respuestas rápidas ante situaciones que afectan a la comunidad educativa. La prevención y el control adecuado son claves para garantizar entornos seguros para los estudiantes. Recordemos que no es una situaciona aislada, ya que son varios los colegios que realizaron denuncias, este año escolar por el mismo motivo. (VER)
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Todos esos roedores salen de la casa de gobierno, más precisamente de las oficinas del gobernador.ResponderBorrar
Ratas inmundas, chorros corruptos
Realmente me habia asustado, pensé que la nota decía presencia de liberpelucas lo cual afecta gravemente a los honestos y trabajadores.ResponderBorrar
Lo que no se entiende en tu comentario, es el tema del trabajo y la honestidad. Digamos, los peronistas son trabajadores y honestos? o de quienes estas hablando?Borrar
la pones de vez en cuando? y sin hacer el chiste fácil "si a tu sra" o cosas por el estiloBorrar
Las ratas mas grandes son los docentes ,..ResponderBorrar
Las peores ratas están en Casa de Gobierno, exceptuando a los laburantes, la RATA MAYOR MELELLA Y CIA. CHORROS Y LADRONESResponderBorrar
Catena tiene la culpa! Ah...como? Que es una escuela privada?ResponderBorrar
Parte de esas ratas escaparon en el crucero hodlum...ResponderBorrar
Es colegio privado que se hagan cargo ellosResponderBorrar