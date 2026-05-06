Municipales cierran aumento: 4,5% de suba y piso salarial de $1.200.000,00

En el marco de las negociaciones paritarias, el gremio ATE y el Municipio de Río Grande alcanzaron un acuerdo salarial que establece un incremento del 4,5% en las asignaciones de categoría a partir de mayo.

El entendimiento incluye además la fijación de un piso salarial de $1.200.000 de bolsillo para los trabajadores municipales, lo que garantiza un ingreso mínimo para quienes cuentan con título secundario.





El secretario general de ATE Río Grande, Felipe Concha, destacó que el aumento no solo impacta en el básico, sino también en adicionales como antigüedad, permanencia y título , lo que mejora el ingreso integral de los empleados.





Desde el gremio valoraron el canal de diálogo abierto con el Ejecutivo municipal, al considerar que permite ajustar los salarios en función del contexto económico y de los recursos disponibles.





El acuerdo se da en un escenario complejo, atravesado por la caída de la coparticipación y las restricciones financieras, lo que condiciona las posibilidades de recomposición salarial en el sector público.





En ese sentido, ambas partes confirmaron que las negociaciones continuarán en junio, con el objetivo de seguir evaluando la evolución de la economía y el poder adquisitivo de los trabajadores.



