Melella va al veto, rompe con el kirchnerismo y profundiza la crisis política en Tierra del Fuego

Melella avanza con el veto, se distancia del kirchnerismo y profundiza la crisis política en Tierra del Fuego tras el freno a la reforma.

La crisis política en Tierra del Fuego escala a un nuevo nivel luego de que el gobernador Gustavo Melella confirmara su decisión de avanzar con el veto a la ley que dejó sin efecto la reforma constitucional. La medida no solo profundiza el conflicto institucional con la Legislatura, sino que también marca un quiebre político dentro del espacio que lo sostuvo.

El freno legislativo, aprobado en la madrugada del viernes con una amplia mayoría, dejó al oficialismo en minoría y evidenció una reconfiguración del mapa político provincial. Distintos bloques coincidieron en rechazar el proyecto impulsado por el Ejecutivo, consolidando un escenario adverso para el gobierno.

Desde el entorno del mandatario sostienen que la reforma buscaba introducir cambios institucionales como limitar reelecciones y mejorar mecanismos de control estatal. Sin embargo, esos argumentos no lograron sostener el respaldo necesario en el recinto. En paralelo, la Legislatura avanzó con la aprobación de la Ley de Goteo Diario, una medida que establece transferencias automáticas de fondos a los municipios y que generó nuevas tensiones con el Ejecutivo en un contexto económico complejo.

El conflicto también expuso diferencias dentro del peronismo fueguino. En ese marco, distintas interpretaciones políticas señalan un distanciamiento del gobernador respecto del kirchnerismo, en medio de una disputa que dejó al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, como uno de los referentes más visibles de ese espacio en la provincia. Con el veto en marcha, el conflicto podría trasladarse al plano judicial si la Legislatura decide insistir con la norma. De concretarse, la definición quedaría en manos del Superior Tribunal de Justicia, en una disputa que ya es considerada de alto impacto institucional.

La decisión de avanzar con el veto y el reordenamiento de alianzas políticas marcan un punto de inflexión en la provincia. Más allá de la disputa de poder, el escenario deja al descubierto la dificultad para construir consensos en momentos donde las definiciones institucionales requieren estabilidad y claridad política.