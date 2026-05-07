Un Fiat terminó dado vuelta sobre la avenida Perito Moreno

Un Fiat Mobi volcó sobre avenida Perito Moreno en Ushuaia. La conductora salió ilesa tras el fuerte accidente.
Un impactante accidente de tránsito se registró este jueves sobre la avenida Perito Moreno al 3600 de Ushuaia, donde un automóvil terminó volcado sobre la calzada tras un violento despiste.
La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría Tercera, que acudió rápidamente al lugar luego de recibir el alerta por el siniestro vial. Al arribar, los efectivos policiales encontraron un vehículo Fiat Mobi completamente dado vuelta, generando preocupación entre quienes circulaban por la zona.
La conductora fue identificada como Fernanda Agopian, quien logró salir del habitáculo por sus propios medios y, según se informó oficialmente, no presentó lesiones de gravedad ni fue necesario su traslado al hospital.
De acuerdo a la información brindada por la Policía, no hubo otros vehículos involucrados ni tampoco se registraron daños a terceros. Por el momento, las autoridades intentan determinar qué provocó la pérdida de control del rodado que terminó desencadenando el impresionante vuelco.
En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho. El siniestro vuelve a poner en foco la peligrosidad de algunos sectores de la avenida Perito Moreno, especialmente durante jornadas con condiciones climáticas adversas o calzada resbaladiza.
A pesar de la magnitud del accidente, la conductora resultó ilesa, en un episodio que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.
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LO QUE OCURRE SEÑORES QUE HAY UN DESCONTROL TOTAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, LES COMENTO LO QUE ES HABITUAL HOY EN NUESTRA CIUDAD:ResponderBorrar
CRUZAR SEMAFOROS EN ROJO (LOS QUE FUNCIONAN), EXCESO DE VELOCIDAD, ESCAPES LIBRES TANTO EN MOTOS COMO EN AUTOS, LUCES DE AUTOS ANTIREGLAMENTARIAS, FLETEROS CON CARGAS QUE SOBRE PASAN LOS LIMITES PERMITIDOS, AUTOS SIN PATENTE, OCUPACION DE LA VIA PUBLICA (EJEMPLO DEPOSITO UBICADO EN CAMPOS AL 700).
Y PARA QUE VAMOS A HABLAR DE LA VENTA CALLEJERA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN VIA PUBLICA SEGURAMENTE SIN CONTROLES HIGIENICO SANITARIOS, WALTER VUOTO Y SU GENTE POCO A POCO HA IDO TRASFORMADO A LA CIUDAD DE USHUAIA EN TIERRA DE NADIE.
MERECEMOS VIVIR DE OTRA MANERA ME PARECE
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Cuidadoooooo no atropellen gente honesta y trabajadora, es decir NO criotopelucas. LLA ( Los Ladrones Afanan).ResponderBorrar