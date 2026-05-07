Un Fiat terminó dado vuelta sobre la avenida Perito Moreno

Un impactante accidente de tránsito se registró este jueves sobre la avenida Perito Moreno al 3600 de Ushuaia, donde un automóvil terminó volcado sobre la calzada tras un violento despiste.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría Tercera, que acudió rápidamente al lugar luego de recibir el alerta por el siniestro vial. Al arribar, los efectivos policiales encontraron un vehículo Fiat Mobi completamente dado vuelta, generando preocupación entre quienes circulaban por la zona.





La conductora fue identificada como Fernanda Agopian, quien logró salir del habitáculo por sus propios medios y, según se informó oficialmente, no presentó lesiones de gravedad ni fue necesario su traslado al hospital.





De acuerdo a la información brindada por la Policía, no hubo otros vehículos involucrados ni tampoco se registraron daños a terceros. Por el momento, las autoridades intentan determinar qué provocó la pérdida de control del rodado que terminó desencadenando el impresionante vuelco.





En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho. El siniestro vuelve a poner en foco la peligrosidad de algunos sectores de la avenida Perito Moreno, especialmente durante jornadas con condiciones climáticas adversas o calzada resbaladiza.



