El Gobierno cedió y ATE levantó el bloqueo en Casa de Gobierno tras la convocatoria a paritarias

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió levantar el bloqueo en los accesos a Casa de Gobierno luego de que el Ejecutivo provincial convocara oficialmente a una nueva mesa paritaria para discutir salarios.

La reunión fue fijada para el próximo lunes en la Delegación de Gobierno de Tolhuin y se desarrollará en dos instancias: a las 10:00 para el Escalafón Seco y a las 12:00 para el Escalafón Húmedo.





El dirigente gremial Jonatan Chocobar confirmó la decisión y explicó que la medida responde exclusivamente a la apertura de la negociación salarial por parte del Gobierno provincial. “Vamos a levantar el corte de Casa de Gobierno y esperar qué pasa el lunes con respecto a estos salarios”, expresó.





No obstante, desde el sindicato aclararon que continúa vigente el paro de 48 horas anunciado previamente y remarcaron que el conflicto todavía no está resuelto.





En paralelo, Chocobar salió al cruce de versiones vinculadas a posibles demoras en el pago de haberes estatales. “Es totalmente mentira que corre riesgo el pago de salarios. Todos sabemos que la liquidación no funciona acá en Casa de Gobierno y que a esta altura ya está todo liquidado”, afirmó.





Desde ATE señalaron además que continuarán recorriendo distintos sectores de la administración pública para dialogar con trabajadores y relevar necesidades salariales y laborales en cada área.





El gremio también anticipó que, si la propuesta del Ejecutivo no resulta satisfactoria, podrían retomarse las medidas de fuerza y profundizarse las protestas durante los próximos días.





La convocatoria a paritarias permitió descomprimir momentáneamente el conflicto, aunque la tensión entre el Gobierno y los gremios estatales sigue abierta en un contexto de fuerte deterioro salarial y creciente malestar dentro de la administración pública provincial.