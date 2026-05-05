Docentes y padres denuncian una semana y media sin clases y sin respuestas

La comunidad educativa de la Escuela N°1 de Ushuaia atraviesa una situación crítica que mantiene suspendidas las clases desde el pasado 23 de abril. Docentes del establecimiento difundieron una carta abierta en la que exponen las condiciones que impiden garantizar el dictado normal de clases.

Según detallaron, el principal problema radica en la falta de calefacción en los espacios comunes, una situación especialmente grave considerando las condiciones climáticas de Tierra del Fuego. A más de una semana del inicio del conflicto, aseguran que no solo no hubo soluciones, sino que el escenario se agravó.





Al retomar la presencialidad, el personal docente se encontró además con la ausencia de insumos básicos de limpieza, lo que complica aún más la posibilidad de sostener un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades escolares.





Otro de los puntos señalados es el mal funcionamiento de las calderas, que generan un ruido constante y de alta intensidad. Esta situación afecta especialmente a estudiantes con hipersensibilidad auditiva, impactando directamente en sus condiciones de aprendizaje y bienestar.





A esto se suman problemas en la comunicación institucional. Según relataron, las decisiones sobre la suspensión o continuidad de clases fueron informadas de manera desordenada y en horarios inadecuados, incluso con mensajes contradictorios en cuestión de minutos, lo que generó confusión tanto en docentes como en las familias.





Desde la institución remarcaron que el equipo directivo se encuentra realizando gestiones constantes, aunque sin recibir respuestas claras ni en tiempo oportuno por parte de las autoridades correspondientes.





El caso vuelve a poner en evidencia una problemática estructural en el sistema educativo fueguino: edificios que no reúnen condiciones básicas mientras las respuestas del Estado llegan tarde o no llegan. En una provincia donde el invierno no da margen de error, la falta de previsión y mantenimiento termina impactando directamente en el derecho a la educación.