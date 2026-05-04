Desapareció hace más de una semana en Río Grande y la Policía intensifica la búsqueda

La Policía de Tierra del Fuego activó una solicitud de paradero para dar con Brian Ismael Saravia, un joven de 26 años que se ausentó de su domicilio en la zona de Margen Sur, en Río Grande, el pasado 26 de abril, sin que hasta el momento se tengan novedades sobre su ubicación.

Según la información oficial, Saravia es de contextura física robusta, tez trigueña, cabellos cortos oscuros y mide aproximadamente 1,75 metros de altura. Al momento de su desaparición vestía una gorra tipo visera blanca con el logotipo de la AFA y zapatillas marca Adidas, modelo Terrex, de color gris.





El caso genera creciente preocupación, ya que han pasado varios días sin registros ni información certera sobre su paradero. La situación mantiene en alerta tanto a las autoridades como a su entorno cercano.





Desde la fuerza policial solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita ubicar al joven. Ante cualquier información, se pide comunicarse de inmediato a los números de emergencia 101 o 911, o acercarse a la comisaría más cercana.





La difusión del caso resulta clave para ampliar el alcance de la búsqueda en toda la provincia.





Cada hora que pasa sin novedades aumenta la preocupación en torno a este tipo de casos. La rápida difusión y el compromiso de la comunidad suelen ser determinantes, en un contexto donde la respuesta estatal depende en gran parte de la visibilidad pública de estas situaciones.