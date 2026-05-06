Continúa el paro estatal de 48 horas en Tierra del Fuego y expone la crisis salarial

La tensión entre el Gobierno provincial y los trabajadores estatales volvió a escalar en Tierra del Fuego tras la decisión de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de llevar adelante un paro de 48 horas los días 5 y 6 de mayo, con movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la provincia.

La medida responde al reclamo por la falta de convocatoria a paritarias salariales en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo. Desde el gremio advirtieron que no hubo propuestas concretas por parte del Ejecutivo y exigieron una recomposición urgente de los ingresos.





En ese marco, desde ATE señalaron que el plan de lucha podría profundizarse si no se presentan alternativas que atiendan la situación económica de los trabajadores. El conflicto impacta directamente en el funcionamiento de la administración pública.





Por su parte, el secretario de Asuntos Gremiales, Walter Campos, manifestó preocupación por las consecuencias de la protesta, especialmente en áreas sensibles como el Ministerio de Economía. Según indicó, las medidas podrían afectar procesos administrativos clave.





Desde el Gobierno advirtieron que podrían registrarse demoras en la liquidación de haberes si se ve interrumpido el funcionamiento de sectores como Tesorería. También señalaron que existen dificultades operativas para garantizar el normal desarrollo de tareas.





A pesar del escenario de conflicto, desde el Ejecutivo aseguraron que el diálogo continúa abierto, aunque hasta el momento no hubo avances significativos que permitan destrabar la situación.





El paro vuelve a poner en evidencia una problemática estructural: salarios que corren detrás de la inflación y un Estado que no logra anticiparse a los conflictos. Mientras tanto, los trabajadores quedan en el medio de una disputa donde las soluciones siguen demoradas.