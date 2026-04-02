Violencia tras la vigilia: menor apuñalado y nueve demorados en pleno centro de Río Grande

0 0 02 abril 2026 2026-04-02T07:10:00-03:00 Editar esta nota

Violencia en la vigilia de Río Grande: un menor apuñalado, nueve demorados y fuertes críticas por la falta de control.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada en San Martín y Piedrabuena. Un adolescente de 16 años resultó herido con un arma blanca y fue hospitalizado. Hay un adulto detenido y varios menores demorados.
Una madrugada que debía ser de conmemoración terminó marcada por la violencia en Río Grande. Un menor de 16 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado en medio de una riña ocurrida alrededor de la 1 de la mañana en la intersección de San Martín y Piedrabuena, en pleno centro de la ciudad.

El hecho se desató luego de una vigilia, cuando por motivos que aún son materia de investigación se produjo un enfrentamiento entre varios individuos. En ese contexto, el adolescente recibió una herida de arma blanca en una de sus piernas, lo que obligó a su traslado urgente al Hospital Regional Río Grande.

Tras el alerta, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona que permitió demorar a varios sospechosos. Entre ellos, un menor que habría descartado un cuchillo momentos antes y presentaba manchas de sangre en el calzado.

De manera simultánea, otro menor fue interceptado en Belgrano al 500, portando una navaja y con vestimenta ensangrentada. En total, nueve menores fueron demorados en el marco del procedimiento, lo que expone la magnitud del episodio y la participación de jóvenes en hechos de extrema violencia.

Además, las autoridades confirmaron la detención de un hombre mayor de edad, identificado como Nicolás Fabián Víctor Cruz, de 26 años, quien quedó a disposición de la Justicia como presunto autor del ataque.

Si bien la rápida intervención policial permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho, la investigación continúa para determinar con precisión cómo se originó la riña y si hubo más personas involucradas.

El episodio generó fuerte preocupación en la comunidad, no solo por la gravedad de las lesiones sufridas por el menor, sino también por el contexto en el que ocurrió: una zona céntrica, concurrida y en el marco de una actividad pública, lo que vuelve a poner en discusión el nivel de violencia y seguridad en la ciudad.

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