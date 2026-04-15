(Vídeo) Desborde de desagües en el Gimnasio Esther Fadul: crecen las quejas por el estado del lugar

Vecinos y usuarios denunciaron desagüe con aguas residuales desbordados de líquidos en el exterior del gimnasio municipal. Reclaman intervención urgente ante el deterioro del espacio.

Una nueva situación genera malestar en la ciudad. En las últimas horas, vecinos y personas que frecuentan el Gimnasio Esther Fadul denunciaron el desborde de un desagüe en el sector exterior del edificio, lo que provoca acumulación de líquidos y olores desagradables en la zona. Ademas, genera complicaciones para el acceso al Gimnasio.





Según señalaron, el problema no sería reciente y se habría agravado en los últimos días, afectando tanto a quienes transitan por el lugar como a quienes realizan actividades dentro del espacio deportivo.





Las imágenes, vídeo y testimonios difundidos reflejan un escenario de evidente falta de mantenimiento, en un edificio que es utilizado diariamente por cientos de vecinos para actividades recreativas, deportivas y eventos comunitarios.





Hasta el momento no hubo información oficial sobre trabajos en el lugar ni plazos concretos para resolver el inconveniente, lo que incrementa la preocupación de los usuarios.



