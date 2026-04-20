¿Vehículo municipal? camioneta sin patente frente al Municipio y crecen las dudas sobre su dueño

La presencia de una camioneta sin patente estacionada frente al edificio municipal desató una fuerte polémica y dejó al descubierto una situación que genera indignación entre vecinos de la ciudad.

De acuerdo a los testimonios, el vehículo permanece en el lugar sin identificación visible, lo que constituye una infracción a las normas de tránsito. Sin embargo, pese a la claridad de la falta, no se habría aplicado ninguna sanción.





El hecho no tardó en generar suspicacias. “ ¿De quién es la camioneta? ¿Por qué no la multan?” , se preguntan quienes transitan por la zona. En ese contexto, comenzaron a circular versiones que vinculan el rodado con el entorno del poder político local.





Incluso, algunos vecinos van más allá y ponen en duda si podría tratarse de un vehículo del propio intendente Walter Vuoto o de alguien de su círculo cercano , lo que profundiza el malestar y la percepción de privilegios.





El reclamo apunta directamente a la falta de controles y a un posible doble estándar en la aplicación de las normas: mientras a los ciudadanos se les exige cumplir con todos los requisitos, en este caso la irregularidad parece pasar desapercibida.





Hasta el momento no hubo explicaciones oficiales sobre la titularidad del vehículo ni sobre la ausencia de controles, lo que alimenta aún más las dudas en torno al caso.