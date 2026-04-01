USHUAIA LANZA UN PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA VETERANOS DE MALVINAS CON MÁS DE 70 COMERCIOS ADHERIDOS

38 0 01 abril 2026 2026-04-01T05:32:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia lanzó descuentos para veteranos de Malvinas con más de 70 comercios adheridos en turismo, gastronomía y servicios.

La iniciativa impulsada por el Municipio ofrece beneficios en gastronomía, hotelería y turismo para excombatientes, con descuentos de hasta el 50% en distintos servicios de la ciudad.
En el marco de un nuevo aniversario del 2 de abril, el Municipio de Ushuaia lanzó un programa de descuentos destinado a veteranos de la Guerra de Malvinas, con la participación de más de 70 comercios y prestadores turísticos de la ciudad.

La iniciativa contempla beneficios que van del 10% al 50% en una amplia variedad de rubros, incluyendo restaurantes, hoteles, excursiones, museos y servicios de transporte. Los locales adheridos se identifican con un distintivo especial que lleva la leyenda “Viví Malvinas. Prestador Adherido. 44° Aniversario. Beneficio Veteranos”.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la propuesta apunta a generar un reconocimiento concreto a los excombatientes, facilitando su acceso a servicios en la capital fueguina, al tiempo que se busca reforzar el vínculo entre la actividad turística y la causa Malvinas.

La secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, remarcó el valor simbólico de la medida y sostuvo que Ushuaia “no es solo un destino turístico de relevancia internacional, sino también un territorio profundamente ligado a la causa Malvinas”.

En esa línea, señaló que el programa busca “reafirmar el compromiso con la memoria, la soberanía y el reconocimiento a quienes estuvieron dispuestos a darlo todo por la Patria”, al tiempo que valoró la adhesión del sector privado, que se sumó a la propuesta en un contexto económico complejo.

Entre los prestadores adheridos se encuentran restaurantes, chocolaterías, agencias de excursiones, hoteles y espacios culturales emblemáticos de la ciudad, consolidando una red de beneficios orientada específicamente a los veteranos.

Más allá del gesto, la iniciativa también se inscribe en una estrategia más amplia de posicionamiento turístico y construcción de identidad local, donde la causa Malvinas ocupa un lugar central en el discurso institucional.

Para conocer el listado completo de comercios adheridos y condiciones de acceso a los beneficios, los interesados pueden consultar la página oficial de Turismo Ushuaia.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 38
  1. Anónimoabril 01, 2026

    LOS 2 DE LA FOTO DE LA NOTA …HIJOS DEL CHORRO MANFREDOTI Y LA PROSTITUTA DE NELIDA LANZARES MILLONARIOS GRACIAS A LOS POBRES KUKAS QUE SIGUEN VOTANDO PERONISTAS Y SIGUEN CAGANDO EN UN BALDE Y COMEN POLENTA

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    1. Anónimoabril 01, 2026

      A que hora salis racista despreciable?

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    2. Anónimoabril 01, 2026

      fui a pagar impuestos a la municipalidad y la vi a esta negra de mierda de la manfredotti llegar como si fuera actriz de cine, groncha de mierda

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    3. Anónimoabril 02, 2026

      Tienen cara de relajados, no tienen problemas de guita... tienen todo!!! Pero en algun momento se van a ir con tito

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    4. Anónimoabril 02, 2026

      APARTE DE SER HIJOS DE CHORROS HDP, MANFREDOTTI DE VERDULERO A EMPRESARIO HOTELERO, MAS ALLA DE ESO, USTEDES SON CONCIENTE LOS QUE COBRAN LOS EX COMBATIENTES: PREGUNTENLE POR EJEMPLO A DANTE ASILI O AL RIDICULO DE VERA. PREGUNTEN O AVERIGUEN

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    5. Anónimoabril 02, 2026

      No defiendo a los manfredoti, pero volvete a Harvard, vos sos un genio, estas para otra cosa

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    6. Anónimoabril 02, 2026

      ESOS DOS DAN ASCO, CUALQUIER ORGANISMO PROVINCIAL QUE LOS TENGA COMO EMPLEADOS, DEMUESTRA LA ASQUEROSA CORRUPCIÓN CORPORATIVA. FUEGUINOS VOTEMOS LA LIBERTAD AVANZA

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    7. Anónimoabril 02, 2026

      ESOS DOS DAN ASCO, CUALQUIER ORGANISMO PROVINCIAL QUE LOS TENGA COMO EMPLEADOS, DEMUESTRA LA ASQUEROSA CORRUPCIÓN CORPORATIVA. FUEGUINOS VOTEMOS LA LIBERTAD AVANZA

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  2. Anónimoabril 01, 2026

    DA ASCO VER A ESOS HIJOS DE FAMILIA DE LADRONES MANFREDITI COMO SE RIEN DE TODOS. LOS EX COMBATIENTES COBRAN 2 PENSIONES MAS SU SALARIO O JUBILACION. PEDAZO DE INUTILES DEMAGOGOS. SON UN CANCER

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  3. Anónimoabril 01, 2026

    QUE BONITOS LOS MANFREDOTTI BOYS

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    1. Anónimoabril 01, 2026

      Es increíble que estas dos MIERDAS estén trabajando en el gobierno, gusano de cloacas como el padre Carlos Manfredoti, robaron a está provincia, de donde sacaron para tener el HOTEL BRIEZAS DE SAN MARTIN Y ONAS ?? , dragones

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    2. Anónimoabril 01, 2026

      Es increíble que estas dos MIERDAS estén trabajando en el gobierno, gusano de cloacas como el padre Carlos Manfredoti, robaron a está provincia, de donde sacaron para tener el HOTEL BRIEZAS DE SAN MARTIN Y ONAS ?? , dragones

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    3. Anónimoabril 02, 2026

      DESPUES PREGUNTENSE PORQUE GANA MILEI Y SU GENTE, Y DEJEN DE LLORAR, LA GENTE NO ES LIBERTARIA: ESTA HARTA DE ESTOS CHORROS: MANFREDOTTI, LANZARES, DANIELE, BECERRA, HIJOS DEL CABEZON CARDOZO, LOS GARCIA, WALTER AGUERO Y EX ESPOSA, PINDA RODRIGUEZ, QUE SE YO, MILEI TENES EL CAMINO ALLANADO CON ESTOS CHORROS

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  4. Anónimoabril 01, 2026

    LOS PICHONES DE CHORIZOS LOS MANFREDOTTI

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    Respuestas
    1. Anónimoabril 01, 2026

      Y LOS VUOTO,MIRIAM MARTINEZ,LAURA COLAZO ,LOFLER,GREVE,MARTIN PEREZ, ETC.FAMILIAS COMPLETAS SAQUEANDO TDF

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    2. Anónimoabril 02, 2026

      Todos se quejan pero el viejo drogon de MANFREDOTI LES ENCHOTA SUS HIJOS PARA QUE EL CONTRIBUYENTE LES PAGUE EL SUELDO. LAS PRÓXIMAS ELECCIONES VOTEMOS LA LIBERTAD AVANZA

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    3. Anónimoabril 02, 2026

      Todos se quejan pero el viejo drogon de MANFREDOTI LES ENCHOTA SUS HIJOS PARA QUE EL CONTRIBUYENTE LES PAGUE EL SUELDO. LAS PRÓXIMAS ELECCIONES VOTEMOS LA LIBERTAD AVANZA

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  5. Anónimoabril 01, 2026

    NO TIENEN NI IDEA DE TURISMO. TIENEN UN HOTEL POR LOS CURROS QUE SE MANDO EL PELADO SENIL DEL VIEJO. VIVI VA A LA PELUQUERIA, AL CIRUJANO, A HACERSE EL ..... Y HABLA PORQUE EL AIRE ES GRATIS. CORRUPTOS VENDEPATRIA.

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  6. Anónimoabril 01, 2026

    Cómo boludea esta Manfredotti. Cuándo pondrán en turismo municipal a alguien que sepa de turismo.

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  7. Anónimoabril 01, 2026

    Dentro de pocos población no tiene para comer y estos fantaseando con los viejos de Malvinas jaja hdp.aumenten para q los jubilados puedan comer ratas .paguen los remedios chantas..y los comerciantes muertos de hambre hacen cualquier cosa para vender con esta políticos de mierda.

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  8. Anónimoabril 01, 2026

    Hacen estos y los comercios dentro de poco van a empezar a fundir..

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  9. Anónimoabril 01, 2026

    Hahaha salvaron la economía con los veteranos jajaja.heroes están en todas jaja

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  10. Anónimoabril 01, 2026

    Qué preparación tiene esta mina en turismo, además de haberle tirado la goma a medio TDF?

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    1. Anónimoabril 01, 2026

      Ninguna.

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    2. Anónimoabril 01, 2026

      Que lo parió, yo soy de la otra mitad...

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  11. Anónimoabril 01, 2026

    LA VIVÍ COMO SERÁ LO QUE SE AFANO QUE TODAVÍA TIENE LECOP EN LA MESITA DE LUZ JAJAJA CHORRA , FEA Y PUTA

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  12. Anónimoabril 01, 2026

    Repugnantes los 2. El hotel del Manfre esta vacío!!! Lavadero total

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  13. Anónimoabril 01, 2026

    Vieja prostituta

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  14. Anónimoabril 01, 2026

    Veteranos? Veterana esa, está divina la chupa pingo

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  15. Anónimoabril 01, 2026

    cobran dos pensiones, manejan taxis y algunos cobran jubilacion porque trabajaron en la municipalidad o gobierno.-

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  16. Anónimoabril 01, 2026

    nelida encargada en lo de la peter alto petote hace la vieja y el hdp de manfre vilion hdp

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  17. Anónimoabril 01, 2026

    ladrone5

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  18. Anónimoabril 01, 2026

    Que 💩 hace la hija del mayor chorro en esa foto???

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  19. Anónimoabril 01, 2026

    Que PAJERO el hijo de Carlos heninger, la coloco ahí y ahí quedo.

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  20. Anónimoabril 02, 2026

    70 por ciento seria el descuento permanente que tendrían que aplicar todos los rubros a la gente.

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  21. Anónimoabril 02, 2026

    Vagos degenerados
    Siempre robando
    Hijos de delincuentes, salen delincuentes

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  22. Anónimoabril 02, 2026

    Sinverguenza chorra trola años robando debería estar presa como cristina

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  23. Anónimoabril 02, 2026

    Esta muy buena la iniciativa ,pero tambien estaria bueno que los manfredotti devuelvan todo lo que se robo el papi .

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Cronicas Fueguinas: USHUAIA LANZA UN PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA VETERANOS DE MALVINAS CON MÁS DE 70 COMERCIOS ADHERIDOS
USHUAIA LANZA UN PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA VETERANOS DE MALVINAS CON MÁS DE 70 COMERCIOS ADHERIDOS
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