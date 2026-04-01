USHUAIA LANZA UN PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA VETERANOS DE MALVINAS CON MÁS DE 70 COMERCIOS ADHERIDOS

Ushuaia lanzó descuentos para veteranos de Malvinas con más de 70 comercios adheridos en turismo, gastronomía y servicios.
En el marco de un nuevo aniversario del 2 de abril, el Municipio de Ushuaia lanzó un programa de descuentos destinado a veteranos de la Guerra de Malvinas, con la participación de más de 70 comercios y prestadores turísticos de la ciudad.
La iniciativa contempla beneficios que van del 10% al 50% en una amplia variedad de rubros, incluyendo restaurantes, hoteles, excursiones, museos y servicios de transporte. Los locales adheridos se identifican con un distintivo especial que lleva la leyenda “Viví Malvinas. Prestador Adherido. 44° Aniversario. Beneficio Veteranos”.
Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la propuesta apunta a generar un reconocimiento concreto a los excombatientes, facilitando su acceso a servicios en la capital fueguina, al tiempo que se busca reforzar el vínculo entre la actividad turística y la causa Malvinas.
La secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, remarcó el valor simbólico de la medida y sostuvo que Ushuaia “no es solo un destino turístico de relevancia internacional, sino también un territorio profundamente ligado a la causa Malvinas”.
En esa línea, señaló que el programa busca “reafirmar el compromiso con la memoria, la soberanía y el reconocimiento a quienes estuvieron dispuestos a darlo todo por la Patria”, al tiempo que valoró la adhesión del sector privado, que se sumó a la propuesta en un contexto económico complejo.
Entre los prestadores adheridos se encuentran restaurantes, chocolaterías, agencias de excursiones, hoteles y espacios culturales emblemáticos de la ciudad, consolidando una red de beneficios orientada específicamente a los veteranos.
Más allá del gesto, la iniciativa también se inscribe en una estrategia más amplia de posicionamiento turístico y construcción de identidad local, donde la causa Malvinas ocupa un lugar central en el discurso institucional.
Para conocer el listado completo de comercios adheridos y condiciones de acceso a los beneficios, los interesados pueden consultar la página oficial de Turismo Ushuaia.
LOS 2 DE LA FOTO DE LA NOTA …HIJOS DEL CHORRO MANFREDOTI Y LA PROSTITUTA DE NELIDA LANZARES MILLONARIOS GRACIAS A LOS POBRES KUKAS QUE SIGUEN VOTANDO PERONISTAS Y SIGUEN CAGANDO EN UN BALDE Y COMEN POLENTAResponderBorrar
A que hora salis racista despreciable?Borrar
fui a pagar impuestos a la municipalidad y la vi a esta negra de mierda de la manfredotti llegar como si fuera actriz de cine, groncha de mierdaBorrar
Tienen cara de relajados, no tienen problemas de guita... tienen todo!!! Pero en algun momento se van a ir con titoBorrar
APARTE DE SER HIJOS DE CHORROS HDP, MANFREDOTTI DE VERDULERO A EMPRESARIO HOTELERO, MAS ALLA DE ESO, USTEDES SON CONCIENTE LOS QUE COBRAN LOS EX COMBATIENTES: PREGUNTENLE POR EJEMPLO A DANTE ASILI O AL RIDICULO DE VERA. PREGUNTEN O AVERIGUENBorrar
No defiendo a los manfredoti, pero volvete a Harvard, vos sos un genio, estas para otra cosaBorrar
ESOS DOS DAN ASCO, CUALQUIER ORGANISMO PROVINCIAL QUE LOS TENGA COMO EMPLEADOS, DEMUESTRA LA ASQUEROSA CORRUPCIÓN CORPORATIVA. FUEGUINOS VOTEMOS LA LIBERTAD AVANZABorrar
ESOS DOS DAN ASCO, CUALQUIER ORGANISMO PROVINCIAL QUE LOS TENGA COMO EMPLEADOS, DEMUESTRA LA ASQUEROSA CORRUPCIÓN CORPORATIVA. FUEGUINOS VOTEMOS LA LIBERTAD AVANZABorrar
DA ASCO VER A ESOS HIJOS DE FAMILIA DE LADRONES MANFREDITI COMO SE RIEN DE TODOS. LOS EX COMBATIENTES COBRAN 2 PENSIONES MAS SU SALARIO O JUBILACION. PEDAZO DE INUTILES DEMAGOGOS. SON UN CANCERResponderBorrar
QUE BONITOS LOS MANFREDOTTI BOYSResponderBorrar
Es increíble que estas dos MIERDAS estén trabajando en el gobierno, gusano de cloacas como el padre Carlos Manfredoti, robaron a está provincia, de donde sacaron para tener el HOTEL BRIEZAS DE SAN MARTIN Y ONAS ?? , dragonesBorrar
Es increíble que estas dos MIERDAS estén trabajando en el gobierno, gusano de cloacas como el padre Carlos Manfredoti, robaron a está provincia, de donde sacaron para tener el HOTEL BRIEZAS DE SAN MARTIN Y ONAS ?? , dragonesBorrar
DESPUES PREGUNTENSE PORQUE GANA MILEI Y SU GENTE, Y DEJEN DE LLORAR, LA GENTE NO ES LIBERTARIA: ESTA HARTA DE ESTOS CHORROS: MANFREDOTTI, LANZARES, DANIELE, BECERRA, HIJOS DEL CABEZON CARDOZO, LOS GARCIA, WALTER AGUERO Y EX ESPOSA, PINDA RODRIGUEZ, QUE SE YO, MILEI TENES EL CAMINO ALLANADO CON ESTOS CHORROSBorrar
LOS PICHONES DE CHORIZOS LOS MANFREDOTTIResponderBorrar
Y LOS VUOTO,MIRIAM MARTINEZ,LAURA COLAZO ,LOFLER,GREVE,MARTIN PEREZ, ETC.FAMILIAS COMPLETAS SAQUEANDO TDFBorrar
Todos se quejan pero el viejo drogon de MANFREDOTI LES ENCHOTA SUS HIJOS PARA QUE EL CONTRIBUYENTE LES PAGUE EL SUELDO. LAS PRÓXIMAS ELECCIONES VOTEMOS LA LIBERTAD AVANZABorrar
Todos se quejan pero el viejo drogon de MANFREDOTI LES ENCHOTA SUS HIJOS PARA QUE EL CONTRIBUYENTE LES PAGUE EL SUELDO. LAS PRÓXIMAS ELECCIONES VOTEMOS LA LIBERTAD AVANZABorrar
NO TIENEN NI IDEA DE TURISMO. TIENEN UN HOTEL POR LOS CURROS QUE SE MANDO EL PELADO SENIL DEL VIEJO. VIVI VA A LA PELUQUERIA, AL CIRUJANO, A HACERSE EL ..... Y HABLA PORQUE EL AIRE ES GRATIS. CORRUPTOS VENDEPATRIA.ResponderBorrar
Cómo boludea esta Manfredotti. Cuándo pondrán en turismo municipal a alguien que sepa de turismo.ResponderBorrar
Dentro de pocos población no tiene para comer y estos fantaseando con los viejos de Malvinas jaja hdp.aumenten para q los jubilados puedan comer ratas .paguen los remedios chantas..y los comerciantes muertos de hambre hacen cualquier cosa para vender con esta políticos de mierda.ResponderBorrar
Hacen estos y los comercios dentro de poco van a empezar a fundir..ResponderBorrar
Hahaha salvaron la economía con los veteranos jajaja.heroes están en todas jajaResponderBorrar
Qué preparación tiene esta mina en turismo, además de haberle tirado la goma a medio TDF?ResponderBorrar
Ninguna.Borrar
Que lo parió, yo soy de la otra mitad...Borrar
LA VIVÍ COMO SERÁ LO QUE SE AFANO QUE TODAVÍA TIENE LECOP EN LA MESITA DE LUZ JAJAJA CHORRA , FEA Y PUTAResponderBorrar
Repugnantes los 2. El hotel del Manfre esta vacío!!! Lavadero totalResponderBorrar
Vieja prostitutaResponderBorrar
Veteranos? Veterana esa, está divina la chupa pingoResponderBorrar
cobran dos pensiones, manejan taxis y algunos cobran jubilacion porque trabajaron en la municipalidad o gobierno.-ResponderBorrar
nelida encargada en lo de la peter alto petote hace la vieja y el hdp de manfre vilion hdpResponderBorrar
ladrone5ResponderBorrar
Que 💩 hace la hija del mayor chorro en esa foto???ResponderBorrar
Que PAJERO el hijo de Carlos heninger, la coloco ahí y ahí quedo.ResponderBorrar
70 por ciento seria el descuento permanente que tendrían que aplicar todos los rubros a la gente.ResponderBorrar
Vagos degeneradosResponderBorrar
Siempre robando
Hijos de delincuentes, salen delincuentes
Sinverguenza chorra trola años robando debería estar presa como cristinaResponderBorrar
Esta muy buena la iniciativa ,pero tambien estaria bueno que los manfredotti devuelvan todo lo que se robo el papi .ResponderBorrar