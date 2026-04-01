USHUAIA LANZA UN PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA VETERANOS DE MALVINAS CON MÁS DE 70 COMERCIOS ADHERIDOS

En el marco de un nuevo aniversario del 2 de abril, el Municipio de Ushuaia lanzó un programa de descuentos destinado a veteranos de la Guerra de Malvinas, con la participación de más de 70 comercios y prestadores turísticos de la ciudad.

La iniciativa contempla beneficios que van del 10% al 50% en una amplia variedad de rubros, incluyendo restaurantes, hoteles, excursiones, museos y servicios de transporte. Los locales adheridos se identifican con un distintivo especial que lleva la leyenda “Viví Malvinas. Prestador Adherido. 44° Aniversario. Beneficio Veteranos”.





Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la propuesta apunta a generar un reconocimiento concreto a los excombatientes, facilitando su acceso a servicios en la capital fueguina, al tiempo que se busca reforzar el vínculo entre la actividad turística y la causa Malvinas.





La secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, remarcó el valor simbólico de la medida y sostuvo que Ushuaia “no es solo un destino turístico de relevancia internacional, sino también un territorio profundamente ligado a la causa Malvinas”.





En esa línea, señaló que el programa busca “reafirmar el compromiso con la memoria, la soberanía y el reconocimiento a quienes estuvieron dispuestos a darlo todo por la Patria”, al tiempo que valoró la adhesión del sector privado, que se sumó a la propuesta en un contexto económico complejo.





Entre los prestadores adheridos se encuentran restaurantes, chocolaterías, agencias de excursiones, hoteles y espacios culturales emblemáticos de la ciudad, consolidando una red de beneficios orientada específicamente a los veteranos.





Más allá del gesto, la iniciativa también se inscribe en una estrategia más amplia de posicionamiento turístico y construcción de identidad local, donde la causa Malvinas ocupa un lugar central en el discurso institucional.





Para conocer el listado completo de comercios adheridos y condiciones de acceso a los beneficios, los interesados pueden consultar la página oficial de Turismo Ushuaia.