Tras horas de tensión, la Legislatura aprobó la ley de goteo y asegura fondos diarios a los municipios

Luego de varias horas de debate, cuartos intermedios y negociaciones, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó durante la madrugada de este viernes la denominada “ley de goteo”, una herramienta clave para la distribución de recursos a los municipios.

La norma establece un mecanismo de transferencia automática y diaria de fondos hacia las administraciones de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad financiera y evitar discrecionalidad en el manejo de los recursos.





El tratamiento del proyecto se dio en un contexto de fuerte presión social y sindical, con manifestaciones en las inmediaciones del edificio legislativo que reclamaban una definición urgente. Desde distintos sectores venían advirtiendo que la falta de un esquema claro de distribución generaba dificultades para afrontar gastos corrientes, pago de salarios y funcionamiento de servicios esenciales en los municipios.





Con la aprobación, se busca ordenar el flujo de fondos y establecer reglas más claras en la relación financiera entre la provincia y los gobiernos locales, en medio de un escenario económico complejo.





La sanción de la ley de goteo llega después de semanas de tensión política y presión en las calles, dejando en evidencia que muchas decisiones clave en la provincia avanzan más por conflicto que por planificación. Si bien la norma puede aportar previsibilidad a los municipios, vuelve a quedar en discusión por qué herramientas básicas de funcionamiento del Estado deben ser forzadas bajo presión social.