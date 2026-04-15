Taxis en Ushuaia: Prioridad a turistas, demoras para vecinos y servicios fuera de norma

En Ushuaia vuelven a encenderse las críticas contra el servicio de taxis, en medio de denuncias de vecinos que advierten una marcada prioridad hacia los turistas en detrimento de la demanda local.

Según los reclamos, en los últimos meses la situación se habría agravado, generando demoras de hasta varias horas para conseguir un móvil, especialmente en horarios pico. La principal queja apunta a que numerosos choferes estarían utilizando las unidades para realizar recorridos turísticos informales, una actividad para la cual no estarían habilitados.





De acuerdo a los testimonios, algunos conductores incluso taparían la identificación de “libre” o el cartel de taxi para operar como guías, ofreciendo traslados personalizados a visitantes y cobrando tarifas diferenciadas por fuera del sistema regulado.





El problema no es nuevo, pero vecinos aseguran que la falta de controles lo transformó en una práctica cada vez más extendida, afectando directamente la calidad del servicio para quienes utilizan el transporte a diario.





En ese marco, también surgen cuestionamientos hacia los organismos responsables de fiscalizar la actividad, como el INFUETUR y las áreas municipales correspondientes, por la ausencia de controles efectivos frente a una situación que ya estaría identificada.





Mientras tanto, el servicio continúa acumulando críticas por su funcionamiento irregular, en una ciudad donde el transporte público ya presenta limitaciones y el taxi cumple un rol clave para la movilidad.





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