Noche Más Larga 2026: ¿ajuste obligado o la oportunidad de apostar por los artistas fueguinos?

0 0 13 abril 2026 2026-04-13T01:39:00-03:00 Editar esta nota

Noche Más Larga 2026 en Ushuaia: ¿ajuste o impulso a artistas locales? El debate queda abierto entre los vecinos.

La edición de este año será más austera por la crisis. Pero el debate de fondo ya está instalado: ¿qué tipo de fiesta quieren los vecinos de Ushuaia?
El anuncio del intendente Walter Vuoto sobre una Noche Más Larga 2026 en formato más acotado abre una discusión que va mucho más allá de lo económico.

Durante años, la fiesta se sostuvo con una lógica clara: grandes escenarios, artistas nacionales y presupuestos elevados. En ese esquema, los artistas locales quedaron relegados a un segundo plano.

Hoy el contexto cambió. La caída de ingresos y la crisis obligan a ajustar. Pero también generan una oportunidad que hasta ahora no había sido prioridad.

¿Es solo un recorte? ¿O es el momento de darle protagonismo real a los artistas fueguinos? La diferencia es clave. Porque no es lo mismo hacer una versión “reducida” que cambiar el enfoque del evento.

El planteo empieza a tomar fuerza entre vecinos y sectores culturales: ¿vale la pena seguir destinando recursos a figuras de afuera que vienen por una noche y se van? ¿O es mejor invertir en quienes viven en Ushuaia, generan contenido todo el año y forman parte de la identidad cultural de la ciudad?

La discusión no es menor. También tiene impacto económico: apostar por artistas locales implica que el dinero circule dentro de la ciudad y no se vaya en cachets externos.

En este escenario, la austeridad puede ser vista de dos maneras: como una limitación o como un punto de partida. Lo que muchos se preguntan es si este cambio será definitivo o si, cuando mejoren las condiciones, se volverá al modelo anterior.

Por eso, el debate ya no es solo político. Es una discusión abierta a la comunidad.

¿Qué prefieren quienes viven en Ushuaia?
¿Una Noche Más Larga con artistas de renombre nacional?
¿O una fiesta que impulse el talento local y construya identidad propia?

La respuesta, esta vez, no depende únicamente del Municipio. También está en manos de los vecinos.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,94,Interes,2489,Interes General,3347,Internacionales,173,Locales,4445,Noticias Nacionales,1456,Policiale,10,Policiales,11610,Sociedad,5214,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15354,Ultimas Noticias,13743,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Noche Más Larga 2026: ¿ajuste obligado o la oportunidad de apostar por los artistas fueguinos?
Noche Más Larga 2026: ¿ajuste obligado o la oportunidad de apostar por los artistas fueguinos?
Noche Más Larga 2026 en Ushuaia: ¿ajuste o impulso a artistas locales? El debate queda abierto entre los vecinos.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPqHwwBzoQr9S0RcGzHpF2MD1Q3sCE5xmmIppe733WmZfwOX67ussszB9bz5Iai7HUv8TllPAfGhHr2ExlcXFEJ-21H6mgzIaR3-ssbj6dE9QF2fbpSHquLB9_8TRAyM1Y6-jOOY02OqJvROHWZ45gEcxhO897YwO2phNxWe36sQGZwea-2oab/w640-h366/vuoto%20noche%20mas%20larga.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPqHwwBzoQr9S0RcGzHpF2MD1Q3sCE5xmmIppe733WmZfwOX67ussszB9bz5Iai7HUv8TllPAfGhHr2ExlcXFEJ-21H6mgzIaR3-ssbj6dE9QF2fbpSHquLB9_8TRAyM1Y6-jOOY02OqJvROHWZ45gEcxhO897YwO2phNxWe36sQGZwea-2oab/s72-w640-c-h366/vuoto%20noche%20mas%20larga.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/noche-mas-larga-2026-ajuste-obligado-o.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/noche-mas-larga-2026-ajuste-obligado-o.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos