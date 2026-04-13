Noche Más Larga 2026: ¿ajuste obligado o la oportunidad de apostar por los artistas fueguinos?

El anuncio del intendente Walter Vuoto sobre una Noche Más Larga 2026 en formato más acotado abre una discusión que va mucho más allá de lo económico.

Durante años, la fiesta se sostuvo con una lógica clara: grandes escenarios, artistas nacionales y presupuestos elevados. En ese esquema, los artistas locales quedaron relegados a un segundo plano.





Hoy el contexto cambió. La caída de ingresos y la crisis obligan a ajustar. Pero también generan una oportunidad que hasta ahora no había sido prioridad.





¿Es solo un recorte? ¿O es el momento de darle protagonismo real a los artistas fueguinos? La diferencia es clave. Porque no es lo mismo hacer una versión “reducida” que cambiar el enfoque del evento.





El planteo empieza a tomar fuerza entre vecinos y sectores culturales: ¿vale la pena seguir destinando recursos a figuras de afuera que vienen por una noche y se van? ¿O es mejor invertir en quienes viven en Ushuaia, generan contenido todo el año y forman parte de la identidad cultural de la ciudad?





La discusión no es menor. También tiene impacto económico: apostar por artistas locales implica que el dinero circule dentro de la ciudad y no se vaya en cachets externos.





En este escenario, la austeridad puede ser vista de dos maneras: como una limitación o como un punto de partida. Lo que muchos se preguntan es si este cambio será definitivo o si, cuando mejoren las condiciones, se volverá al modelo anterior.





Por eso, el debate ya no es solo político. Es una discusión abierta a la comunidad.





¿Qué prefieren quienes viven en Ushuaia?

¿Una Noche Más Larga con artistas de renombre nacional?

¿O una fiesta que impulse el talento local y construya identidad propia?





La respuesta, esta vez, no depende únicamente del Municipio. También está en manos de los vecinos.