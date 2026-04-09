Malvinas en el tablero global: apoyos internacionales, presión sobre EE.UU. y un nuevo escenario geopolítico

La cuestión Malvinas volvió a posicionarse en el centro de la escena internacional, ya no solo como un reclamo histórico de la Argentina, sino como una pieza dentro de un tablero geopolítico en transformación.

Durante su visita al país, el presidente chileno José Antonio Kast expresó un respaldo explícito a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. En ese marco, planteó la necesidad de retomar negociaciones con el Reino Unido, en línea con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.





El gesto fue rápidamente valorado por el presidente Javier Milei, quien destacó el “tradicional apoyo” del país trasandino. Sin embargo, más allá del respaldo diplomático, lo que comienza a generar mayor impacto es lo que sucede fuera de la región.





Presión sobre Estados Unidos y posible giro estratégico