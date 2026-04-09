Malvinas en el tablero global: apoyos internacionales, presión sobre EE.UU. y un nuevo escenario geopolítico

0 0 09 abril 2026 2026-04-09T05:56:00-03:00 Editar esta nota

Malvinas vuelve al centro global: apoyo internacional, presión sobre EE.UU. y un escenario geopolítico que podría cambiar el conflicto.

El respaldo de líderes internacionales y los movimientos en la política exterior de Estados Unidos reactivan el debate por la soberanía de Malvinas, en un contexto de tensiones globales y redefinición de alianzas.
La cuestión Malvinas volvió a posicionarse en el centro de la escena internacional, ya no solo como un reclamo histórico de la Argentina, sino como una pieza dentro de un tablero geopolítico en transformación.

Durante su visita al país, el presidente chileno José Antonio Kast expresó un respaldo explícito a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. En ese marco, planteó la necesidad de retomar negociaciones con el Reino Unido, en línea con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.

El gesto fue rápidamente valorado por el presidente Javier Milei, quien destacó el “tradicional apoyo” del país trasandino. Sin embargo, más allá del respaldo diplomático, lo que comienza a generar mayor impacto es lo que sucede fuera de la región.

Presión sobre Estados Unidos y posible giro estratégico

En paralelo, en los Estados Unidos comenzó a emerger un debate que podría alterar décadas de alineamiento automático con Londres. Sectores cercanos al expresidente Donald Trump impulsan la idea de revisar el histórico apoyo al Reino 

Una de las voces que agitó el escenario fue la de Marc Zell, quien planteó abiertamente que Washington debería considerar respaldar a la Argentina. El argumento no es ideológico, sino estratégico: el reposicionamiento global de alianzas y el rol argentino en conflictos internacionales recientes.

Según esta línea de análisis, la colaboración argentina en operaciones vinculadas a la seguridad marítima en zonas sensibles como el Estrecho de Ormuz contrasta con la postura más distante del Reino Unido. Ese diferencial abre, al menos en términos políticos, una ventana de discusión que hasta hace poco parecía impensada.

De reclamo histórico a activo geopolítico

El conflicto por Malvinas ya no se limita únicamente a la memoria histórica o al plano diplomático tradicional. Hoy aparece vinculado a intereses concretos: rutas marítimas, recursos naturales, proyección antártica y posicionamiento militar en el Atlántico Sur.

En este contexto, un eventual cambio de postura de Estados Unidos no sería simbólico. Podría redefinir equilibrios regionales y generar un efecto dominó en otros actores internacionales.

Mientras tanto, el Reino Unido mantiene su posición firme, reforzando su presencia en las islas y sosteniendo el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago, en tensión con los reclamos argentinos respaldados por la ONU.

El nuevo escenario deja una conclusión clara: Malvinas volvió al centro del debate global. Los apoyos internacionales, las tensiones entre potencias y los intereses estratégicos en juego configuran un contexto donde la Argentina podría encontrar nuevas oportunidades… o enfrentar nuevas resistencias.

La pregunta ya no es si el conflicto sigue vigente, sino qué actores están dispuestos a redefinir su posición y hasta dónde están dispuestos a llegar.

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