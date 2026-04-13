Incendio intencional en Ushuaia: prendieron fuego una camioneta estacionada durante la madrugada

5 0 13 abril 2026 2026-04-13T03:04:00-03:00 Editar esta nota

Incendiaron intencionalmente una camioneta en Ushuaia. Ocurrió de madrugada y la Justicia investiga el hecho.

El fuego se inició en la caja de una Ford F100 sin ocupantes. Bomberos controlaron el siniestro y la Justicia investiga el hecho como intencional.
Un nuevo hecho que genera preocupación en materia de seguridad se registró durante la madrugada de este domingo en Ushuaia, donde una camioneta fue incendiada de manera intencional mientras se encontraba estacionada.

El episodio ocurrió sobre la calle Monseñor Scriva al 1300, donde una Ford F100 sin ocupantes comenzó a arder por causas que, tras las primeras pericias, fueron consideradas deliberadas.

Personal de Bomberos Voluntarios acudió rápidamente al lugar y logró extinguir las llamas que afectaban principalmente la caja del vehículo, evitando que el fuego se extendiera al resto del rodado o a viviendas cercanas.

De acuerdo a las evaluaciones realizadas en el lugar, el origen del incendio sería intencional, lo que motivó la inmediata intervención del Juzgado de Instrucción de turno, que ya inició actuaciones para determinar responsabilidades.

El hecho se suma a una serie de episodios que vuelven a poner en foco la seguridad en distintos sectores de la ciudad, especialmente durante la madrugada, donde este tipo de situaciones se repite con mayor frecuencia.

Por el momento no hay información oficial sobre sospechosos, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.


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COMENTARIOS

BLOGGER: 5
  1. Anónimoabril 13, 2026

    La ciudad se llenó de lúmpenes.

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  2. Anónimoabril 13, 2026

    La ciudad se llenó de lúmpenes.

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  3. Anónimoabril 13, 2026

    Perfil bajo liberesclavos. Ya les ordene perfil bajo. Su amo Trump.

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  4. Anónimoabril 13, 2026

    Me pregunto donde están los patrulleros y porque no hay patrullaje nocturno ,no se ven los policías

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  5. Anónimoabril 13, 2026

    Por las noches y durante la mañana es tierra de nadie ni un patrullero hay circulando y deteniendo fisuras ,porque son esos fisuras que se la pasan todo el día drogados y borrachos los que roban y hacen cagadas

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