Incendio intencional en Ushuaia: prendieron fuego una camioneta estacionada durante la madrugada

Un nuevo hecho que genera preocupación en materia de seguridad se registró durante la madrugada de este domingo en Ushuaia, donde una camioneta fue incendiada de manera intencional mientras se encontraba estacionada.

El episodio ocurrió sobre la calle Monseñor Scriva al 1300, donde una Ford F100 sin ocupantes comenzó a arder por causas que, tras las primeras pericias, fueron consideradas deliberadas.





Personal de Bomberos Voluntarios acudió rápidamente al lugar y logró extinguir las llamas que afectaban principalmente la caja del vehículo, evitando que el fuego se extendiera al resto del rodado o a viviendas cercanas.





De acuerdo a las evaluaciones realizadas en el lugar, el origen del incendio sería intencional, lo que motivó la inmediata intervención del Juzgado de Instrucción de turno, que ya inició actuaciones para determinar responsabilidades.





El hecho se suma a una serie de episodios que vuelven a poner en foco la seguridad en distintos sectores de la ciudad, especialmente durante la madrugada, donde este tipo de situaciones se repite con mayor frecuencia.





Por el momento no hay información oficial sobre sospechosos, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.







