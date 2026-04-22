Fallo clave en Ushuaia: declaran nula la inscripción de Leolabs por el radar en Tolhuin

En una resolución de alto impacto institucional, el Juzgado Civil y Comercial N°2 declaró la nulidad de la inscripción de Leolabs Argentina S.R.L. en Tierra del Fuego, en el marco de la controversia generada por la instalación de un radar en Tolhuin.

La causa fue impulsada por la Inspección General de Justicia, que había solicitado la disolución de la sociedad al considerar que existía una imposibilidad sobreviniente para cumplir su objeto social, luego de que el Gobierno nacional revocara la autorización para operar el radar por razones vinculadas a la defensa nacional.





Sin embargo, el tribunal rechazó ese planteo. Sostuvo que no hay una imposibilidad “absoluta y definitiva”, ya que la empresa mantiene recursos administrativos en trámite e incluso podría acudir a la vía judicial. En ese punto, el fallo se apoyó en el principio de conservación de la empresa previsto en la Ley General de Sociedades.





Pero el aspecto más relevante surgió de un análisis de oficio: el juzgado evaluó el impacto del objeto social de la firma sobre el interés público, tomando como base informes del Ministerio de Defensa. A partir de esos elementos, resolvió declarar la nulidad de la inscripción registral de la empresa en la provincia.





Esto implica, en términos concretos, que la sociedad pierde su habilitación para operar formalmente en Tierra del Fuego, aun cuando no haya sido disuelta.





El fallo, que es de primera instancia, puede ser apelado por las partes, por lo que el caso aún no está cerrado. De todos modos, la decisión judicial marca un precedente relevante en un tema sensible, donde se cruzan intereses empresariales, decisiones administrativas y cuestiones estratégicas vinculadas a la soberanía y la seguridad.





El conflicto por el radar en Tolhuin ya había generado fuertes debates en el ámbito político y ahora suma un capítulo judicial que podría escalar en instancias superiores.