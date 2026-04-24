Avanza el “goteo diario”: buscan garantizar transferencias automáticas y exponer el manejo discrecional de fondos en Tierra del Fuego

0 0 24 abril 2026 2026-04-24T07:01:00-03:00 Editar esta nota

Tierra del Fuego: el proyecto de “goteo diario” busca giros automáticos de fondos a municipios y organismos. Se debate el 30 de abril.

El proyecto obtuvo dictamen y será tratado el 30 de abril. Propone giros diarios a municipios, OSEF y la Caja de Previsión según la recaudación.
El proyecto de ley conocido como “goteo diario”, impulsado por el legislador Juan Carlos Pino, avanzó en la Legislatura de Tierra del Fuego tras obtener dictamen favorable en la Comisión de Economía y quedó listo para ser debatido en la sesión del próximo 30 de abril. La iniciativa apunta a modificar de manera estructural el sistema de distribución de fondos públicos en la provincia.

La propuesta establece un esquema de transferencias automáticas y diarias de recursos hacia los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, en función de la recaudación efectiva. Estos fondos incluyen coparticipación federal, regalías hidrocarburíferas e impuestos provinciales, respetando los porcentajes de distribución vigentes.

El alcance del proyecto no se limita a los municipios. También contempla un mecanismo similar para el Poder Judicial, la Legislatura y la Fiscalía de Estado, garantizando el envío diario de fondos hasta completar mensualmente la doceava parte de sus presupuestos. El objetivo es evitar retrasos y discrecionalidad en la asignación de recursos.

Uno de los puntos centrales es la implementación de un sistema de retención automática a través del Banco de Tierra del Fuego. En caso de incumplimientos, la entidad deberá transferir en un plazo de 24 horas los aportes adeudados a organismos clave como la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y las cajas previsionales, evitando así el desfinanciamiento crónico que arrastran estos sectores.

El proyecto también fija mecanismos de control y sanción. Se establecen intereses por mora en caso de retrasos y multas personales para funcionarios responsables, además de habilitar a los municipios a iniciar acciones judiciales para reclamar fondos adeudados mediante juicio ejecutivo.

Asimismo, se prevé la creación de una Comisión de Participación Municipal, integrada por intendentes y el Ministerio de Economía, que tendrá como función monitorear la implementación del sistema y garantizar la transparencia en las transferencias.

El avance del “goteo diario” pone en evidencia una problemática de fondo: la histórica discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos en Tierra del Fuego. Si bien el proyecto busca ordenar y transparentar las transferencias, también expone las falencias de un sistema que permitió durante años demoras, retenciones y desfinanciamiento de áreas críticas como OSEF y las cajas previsionales. La discusión de fondo no es solo técnica, sino política: quién controla los fondos y cómo se garantiza que lleguen donde deben sin intermediaciones ni privilegios.

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