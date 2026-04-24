Avanza el “goteo diario”: buscan garantizar transferencias automáticas y exponer el manejo discrecional de fondos en Tierra del Fuego

Tierra del Fuego: el proyecto de “goteo diario” busca giros automáticos de fondos a municipios y organismos. Se debate el 30 de abril.
La propuesta establece un esquema de transferencias automáticas y diarias de recursos hacia los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, en función de la recaudación efectiva. Estos fondos incluyen coparticipación federal, regalías hidrocarburíferas e impuestos provinciales, respetando los porcentajes de distribución vigentes.
El alcance del proyecto no se limita a los municipios. También contempla un mecanismo similar para el Poder Judicial, la Legislatura y la Fiscalía de Estado, garantizando el envío diario de fondos hasta completar mensualmente la doceava parte de sus presupuestos. El objetivo es evitar retrasos y discrecionalidad en la asignación de recursos.
Uno de los puntos centrales es la implementación de un sistema de retención automática a través del Banco de Tierra del Fuego. En caso de incumplimientos, la entidad deberá transferir en un plazo de 24 horas los aportes adeudados a organismos clave como la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y las cajas previsionales, evitando así el desfinanciamiento crónico que arrastran estos sectores.
El proyecto también fija mecanismos de control y sanción. Se establecen intereses por mora en caso de retrasos y multas personales para funcionarios responsables, además de habilitar a los municipios a iniciar acciones judiciales para reclamar fondos adeudados mediante juicio ejecutivo.
Asimismo, se prevé la creación de una Comisión de Participación Municipal, integrada por intendentes y el Ministerio de Economía, que tendrá como función monitorear la implementación del sistema y garantizar la transparencia en las transferencias.
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