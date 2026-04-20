Allanamiento por robo terminó en sorpresa: descubren cultivo de marihuana en una vivienda

Un procedimiento judicial que tenía como objetivo esclarecer el robo de una bicicleta terminó derivando en una causa federal, luego de que la Policía encontrara un cultivo de marihuana en el interior de una vivienda.

El allanamiento se realizó el sábado en un domicilio ubicado sobre calle Don Bosco al 1500, por orden del Juzgado de Instrucción Nº 2, en el marco de una investigación por un robo denunciado en Perito Moreno al 700.





Durante el operativo, los efectivos lograron recuperar la bicicleta sustraída, dando cumplimiento al objetivo inicial de la medida. Sin embargo, al inspeccionar el inmueble, detectaron un invernadero con plantas de cannabis, lo que modificó el curso del procedimiento.





Ante este hallazgo, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal, que tomó el control de la causa vinculada a la tenencia y cultivo de estupefacientes.





En el lugar residen Romina Oyarzún Navarro y Cristian Ramón Palacios —este último ya detenido en flagrancia por el hecho de robo—, quienes fueron notificados de sus derechos y garantías procesales en el marco de ambas investigaciones.





El caso pone en evidencia cómo un procedimiento por un delito común puede escalar hacia una investigación de mayor complejidad, ahora bajo la órbita de la Justicia Federal.





Allanamiento en Río Grande por robo derivó en el hallazgo de un cultivo de marihuana. Interviene la Justicia Federal.





¿Creés que estos casos deben tener penas más duras? Te leemos!