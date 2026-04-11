ALARMA SANITARIA EN USHUAIA: DENUNCIAN POSIBLE EXPOSICIÓN DE BEBÉS A BACTERIA EN MATERNIDAD DEL HOSPITAL

Una situación de extrema gravedad sanitaria quedó bajo la lupa en el Hospital Regional Ushuaia, tras una serie de denuncias que advierten sobre posibles fallas en los protocolos de aislamiento dentro del área de maternidad, uno de los sectores más sensibles del sistema de salud.

De acuerdo a testimonios de pacientes, familiares y parte del personal, una mujer que presentaba una bacteria que requería aislamiento habría sido alojada en una habitación compartida junto a otras madres y recién nacidos, sin las medidas preventivas correspondientes.





Siempre según los señalamientos, se trataría de una paciente extranjera que había sufrido un ACV y que además cursaba una infección que exigía cuidados específicos. Sin embargo, lejos de ser ubicada en un área aislada, habría permanecido en un espacio común, generando preocupación por un eventual riesgo de contagio.





Uno de los aspectos más cuestionados es la falta de información. Quienes se encontraban en el sector aseguran que no fueron advertidos sobre la situación ni sobre las medidas de prevención, lo que incrementó la incertidumbre en un entorno donde la seguridad sanitaria debería ser prioritaria.





El caso no aparece como un hecho aislado. Según fuentes vinculadas al funcionamiento interno del hospital, existe un malestar creciente por la utilización del área de maternidad para alojar pacientes con patologías ajenas al servicio.





Esta práctica, sostienen, provoca una convivencia forzada entre pacientes con distintos cuadros clínicos, acompañantes y recién nacidos en espacios reducidos, afectando el normal funcionamiento del sector y exponiendo debilidades en la gestión sanitaria.





Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial detallada por parte de las autoridades, lo que profundiza las dudas y alimenta los reclamos de mayor transparencia.





El episodio abre interrogantes de fondo: ¿se están respetando los protocolos básicos de bioseguridad? ¿Quién es responsable de garantizar condiciones adecuadas en un área crítica como maternidad?





En un sistema de salud ya tensionado, lo ocurrido no solo genera preocupación, sino que vuelve a poner en debate la gestión hospitalaria y la responsabilidad de quienes deben garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores.