Vuelco de camión en la Ruta 3: piden circular con extrema precaución

0 0 11 marzo 2026 2026-03-11T08:54:00-03:00 Editar esta nota

Un camión volcó en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 3038 entre Laguna Esmeralda y Laguna Turquesa. Piden circular con extrema precaución.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 3038, en el tramo ubicado entre Laguna Esmeralda y Laguna Turquesa.
Un camión protagonizó un vuelco este miércoles sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 3038, en el sector comprendido entre la Laguna Esmeralda y la Laguna Turquesa, en cercanías de la ciudad de Ushuaia.

De acuerdo a la información preliminar, el vehículo de gran porte terminó volcado a un costado de la calzada, por lo que se solicita a los conductores circular con extrema precaución en la zona.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las causas del siniestro ni sobre el estado de salud del conductor.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores precisiones sobre lo ocurrido.

camion volcado en cercanias a ushuaia sobre ruta 3


Noticia en desarrollo.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,277,Espectaculos,93,Interes,2478,Interes General,3332,Internacionales,172,Locales,4361,Noticias Nacionales,1455,Policiale,9,Policiales,11585,Sociedad,5198,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15266,Ultimas Noticias,13655,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Vuelco de camión en la Ruta 3: piden circular con extrema precaución
Vuelco de camión en la Ruta 3: piden circular con extrema precaución
Un camión volcó en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 3038 entre Laguna Esmeralda y Laguna Turquesa. Piden circular con extrema precaución.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKQJRl-tVg43EboVYMi4G_I1cdsTi1FGHaa7e1O6uDIzkktKCFxu-sanAM0XzjQSueBhnZ1fgyjF3qzoNR3_QzsoYHwnZvx51JeeS01zgByACadUqwYHsnxUKitNsyrH0S4-O3GpFOAIh1UnVBDRYLbB7aGqrNSDCPy5I5CgSSUY293j-3d95T/w640-h356/volco%20camion%20en%20cercanias%20a%20laguna%20esmeralda%20laguna%20turquesa.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKQJRl-tVg43EboVYMi4G_I1cdsTi1FGHaa7e1O6uDIzkktKCFxu-sanAM0XzjQSueBhnZ1fgyjF3qzoNR3_QzsoYHwnZvx51JeeS01zgByACadUqwYHsnxUKitNsyrH0S4-O3GpFOAIh1UnVBDRYLbB7aGqrNSDCPy5I5CgSSUY293j-3d95T/s72-w640-c-h356/volco%20camion%20en%20cercanias%20a%20laguna%20esmeralda%20laguna%20turquesa.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/vuelco-de-camion-en-la-ruta-3-piden.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/vuelco-de-camion-en-la-ruta-3-piden.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos