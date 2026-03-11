Vuelco de camión en la Ruta 3: piden circular con extrema precaución

Un camión protagonizó un vuelco este miércoles sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 3038, en el sector comprendido entre la Laguna Esmeralda y la Laguna Turquesa, en cercanías de la ciudad de Ushuaia.

De acuerdo a la información preliminar, el vehículo de gran porte terminó volcado a un costado de la calzada, por lo que se solicita a los conductores circular con extrema precaución en la zona.





Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las causas del siniestro ni sobre el estado de salud del conductor.





Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores precisiones sobre lo ocurrido.









Noticia en desarrollo.