Violento choque: una camioneta Ford impactó contra un taxi

Un violento accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado en la intersección de las calles Alberdi y Rivadavia, en la ciudad de Río Grande. Según el testimonio de un testigo presencial, una camioneta de la marca Ford impactó de manera brusca contra un taxi que circulaba por el sector.

Como consecuencia del fuerte choque, al menos una persona resultó lesionada y debió ser asistida por personal de emergencias, que posteriormente la trasladó a un centro asistencial de la ciudad. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre su estado de salud.





De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el conductor de la camioneta habría intentado darse a la fuga luego de producido el siniestro.





Efectivos policiales y personal de emergencia trabajaron en la zona para asistir a los involucrados, ordenar el tránsito y avanzar con las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente. Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.