Violento choque: una camioneta Ford impactó contra un taxi

0 0 07 marzo 2026 2026-03-07T07:10:00-03:00 Editar esta nota

Violento choque entre una camioneta Ford y un taxi en Alberdi y Rivadavia en Ushuaia. Una persona resultó herida y el conductor habría intentado huir.

El accidente ocurrió minutos después de las 7 de la mañana de este sábado. Una persona resultó lesionada y fue trasladada a un centro de salud. El conductor de la camioneta habría intentado huir del lugar.
Un violento accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado en la intersección de las calles Alberdi y Rivadavia, en la ciudad de Río Grande. Según el testimonio de un testigo presencial, una camioneta de la marca Ford impactó de manera brusca contra un taxi que circulaba por el sector.

Como consecuencia del fuerte choque, al menos una persona resultó lesionada y debió ser asistida por personal de emergencias, que posteriormente la trasladó a un centro asistencial de la ciudad. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre su estado de salud.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el conductor de la camioneta habría intentado darse a la fuga luego de producido el siniestro.

Efectivos policiales y personal de emergencia trabajaron en la zona para asistir a los involucrados, ordenar el tránsito y avanzar con las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente. Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,277,Espectaculos,93,Interes,2474,Interes General,3331,Internacionales,171,Locales,4346,Noticias Nacionales,1454,Policiale,9,Policiales,11580,Sociedad,5196,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15249,Ultimas Noticias,13638,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Violento choque: una camioneta Ford impactó contra un taxi
Violento choque: una camioneta Ford impactó contra un taxi
Violento choque entre una camioneta Ford y un taxi en Alberdi y Rivadavia en Ushuaia. Una persona resultó herida y el conductor habría intentado huir.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP9o134nQ191WbhKcI9OSUcv3GgKV7D-LQHGDNgVy4pVazIoESOwoMBOKLdZRNgJTcp7vODsOBV-JQCuqCba5-bVuEfW2y0r4yO-xm0gwTR83-3JBZtL_5EuCyyGlt5se-imiW76TspwvMMV3i3Y0DCUdXb_aojcKOWvPIX0WcbzDcAjcoLOHY/w640-h374/accidente%20en%20alberdi%20y%20rivadavia%20rio%20grande.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP9o134nQ191WbhKcI9OSUcv3GgKV7D-LQHGDNgVy4pVazIoESOwoMBOKLdZRNgJTcp7vODsOBV-JQCuqCba5-bVuEfW2y0r4yO-xm0gwTR83-3JBZtL_5EuCyyGlt5se-imiW76TspwvMMV3i3Y0DCUdXb_aojcKOWvPIX0WcbzDcAjcoLOHY/s72-w640-c-h374/accidente%20en%20alberdi%20y%20rivadavia%20rio%20grande.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/violento-choque-una-camioneta-ford.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/violento-choque-una-camioneta-ford.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos