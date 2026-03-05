Violento choque frontal: un conductor fue hospitalizado y cuatro vehículos resultaron involucrados

Violento choque frontal en Río Grande dejó a conductor hospitalizado. El accidente ocurrió en la esquina de Perón y Espora e involucró a 4 vehículos

El siniestro ocurrió esta mañana en la intersección de las calles Perón y Espora. El impacto entre un Fiat Mobi y un Volkswagen Gol provocó daños en otros dos vehículos y terminó con un conductor trasladado al hospital.
Un fuerte accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en la intersección de las calles Perón y Espora, donde una colisión frontal entre dos vehículos terminó involucrando a otros dos rodados y dejó como saldo un conductor hospitalizado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando un Fiat Mobi, conducido por Javier Osvaldo Navarro (47), circulaba por calle Perón e intentó girar hacia Espora. En ese momento se produjo una violenta colisión frontal con un Volkswagen Gol, al mando de Raúl Antonio Lorca (28), que transitaba por la misma arteria en sentido contrario.

Como consecuencia de la fuerza del impacto, los vehículos involucrados terminaron afectando además a un Toyota Corolla, que era conducido por Ignacio Montero (36), y a un utilitario Renault Kangoo que se encontraba estacionado en las inmediaciones.

Tras el choque, personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para asistir a los involucrados. El conductor del Fiat Mobi fue atendido por personal sanitario y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva.

En tanto, personal policial realizó las actuaciones correspondientes para determinar con precisión la mecánica del accidente.

