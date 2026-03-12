Violento choque en una esquina de Ushuaia dejó personas lesionadas

Intervención de personal policial y asistencia médica





Tras el siniestro, personal policial y equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos involucrados y realizar las primeras actuaciones correspondientes.





Las personas que resultaron heridas fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas para su evaluación médica, mientras se realizaban las tareas de control del tránsito en la zona.



