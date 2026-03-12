Violento choque en una esquina de Ushuaia dejó personas lesionadas

Violento choque entre dos vehículos en Ushuaia dejó personas lesionadas. El accidente ocurrió en Vicente Canga y Karukinka.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Vicente Canga y Karukinka. Intervino personal policial y servicios de emergencia.
Un violento accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la ciudad de Ushuaia, cuando dos vehículos particulares colisionaron en la intersección de las calles Vicente Canga y Karukinka, dejando como saldo personas lesionadas.

De acuerdo con la información preliminar, el impacto se produjo en esa esquina del sector urbano, donde por causas que aún se investigan los dos rodados terminaron chocando con considerable violencia, lo que motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Intervención de personal policial y asistencia médica

Tras el siniestro, personal policial y equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos involucrados y realizar las primeras actuaciones correspondientes.

Las personas que resultaron heridas fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas para su evaluación médica, mientras se realizaban las tareas de control del tránsito en la zona.

Investigación del hecho

Por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la mecánica del accidente, aunque las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo la colisión.

El hecho vuelve a poner el foco en la seguridad vial en distintos sectores de la capital fueguina, donde vecinos advierten sobre la frecuencia de accidentes en algunas intersecciones.

