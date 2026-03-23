(Vídeo) Vecinos de barrio Bella Vista denuncian falta de alumbrado público desde hace cinco días

Vecinos del barrio Bella Vista, en la ciudad de Ushuaia, expresaron su preocupación por la falta de alumbrado público, una situación que —según indicaron— se extiende desde hace al menos cinco días sin solución.

De acuerdo a los testimonios, el problema ya fue reportado ante el área correspondiente de Energía, aunque hasta el momento no hubo respuestas ni intervención en el sector afectado.





La ausencia de iluminación genera un escenario de riesgo tanto para los residentes como para quienes transitan por la zona, especialmente durante la noche, donde la visibilidad se reduce considerablemente.





“Esto es un peligro para los vecinos y para las personas que caminan por el barrio”, señalaron, remarcando la necesidad urgente de restablecer el servicio.





Además, advirtieron que la falta de alumbrado no solo afecta la circulación, sino que también incrementa la sensación de inseguridad en el sector, en un contexto donde reclaman mayor presencia del Estado.





Los vecinos reiteraron el pedido a las autoridades para que intervengan de manera inmediata y resuelvan el problema, antes de que se produzca algún hecho lamentable.





El reclamo vuelve a exponer fallas en servicios básicos en Ushuaia, donde la falta de respuestas rápidas ante situaciones simples termina generando problemas mayores en la vida cotidiana de los vecinos.



