(Vídeo) Varios colegios de ushuaia con problemas estructurales, grietas y estructuras erosionadas.

Padres del CTPAMM de Ushuaia denuncian grietas en el edificio y piden una evaluación urgente. También alertan problemas edilicios en la Escuela 30.

Familias de alumnos denunciaron rajaduras vinculadas a movimientos del suelo y piden una evaluación urgente del estado del establecimiento.
Padres de alumnos del Colegio Técnico Provincial Antonio Martín Marte (CTPAMM) de la ciudad de Ushuaia manifestaron su preocupación luego de que se detectaran rajaduras en distintos sectores del edificio escolar, las cuales estarían vinculadas a movimientos del suelo en la zona.

Según relataron las familias, la situación fue advertida por el propio personal del establecimiento al inicio del ciclo lectivo, cuando comenzaron a observarse grietas en parte de la estructura del colegio.

A pesar de la preocupación generada por el estado edilicio, las clases continúan desarrollándose con normalidad, aunque el tema generó inquietud entre los padres y alumnos.

Una de las madres de estudiantes, Bibiana, explicó que la situación genera incertidumbre porque el ciclo lectivo comenzó con dificultades y dudas sobre la seguridad del edificio. “Al comenzar las clases el personal directivo se dio cuenta de que el colegio tiene rajaduras producto del movimiento del suelo. Queremos que se visibilice la situación para que las autoridades tomen cartas en el asunto”, expresó.

Las familias reclaman que las autoridades educativas provinciales realicen una evaluación técnica urgente del edificio para determinar si existe algún riesgo estructural y garantizar condiciones seguras para el dictado de clases.

Reclamos por infraestructura en otras escuelas

La preocupación por el estado de los edificios escolares también se repite en otros establecimientos de la ciudad. En la comunidad educativa de la Escuela Provincial Nº 30 de Ushuaia también se han manifestado inquietudes por problemas edilicios.

Según indicaron vecinos y padres, en el predio del establecimiento se pueden observar mojones y pilotes expuestos al aire libre, además de signos de erosión en sectores de la construcción, lo que alimenta las dudas sobre el estado de la infraestructura.

Frente a este escenario, las familias reclaman mayor control y mantenimiento de los edificios escolares para evitar que problemas estructurales pongan en riesgo a estudiantes y docentes.


  Anónimomarzo 12, 2026

    Seguro que es culpa de Garramuño !!!!! A ver otro paro de los docentes contra Garramuño !!!!

  Anónimomarzo 12, 2026

    paro ya!!!!! HORACIO QUERIDO!!!!!!!

  Anónimomarzo 12, 2026

    los politicos son un cancer no importa de que partido sean siempre te manipulan por votos y mienten y son todos unos ladrones corruptos y psicopatas

