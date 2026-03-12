(Vídeo) Varios colegios de ushuaia con problemas estructurales, grietas y estructuras erosionadas.

Reclamos por infraestructura en otras escuelas





La preocupación por el estado de los edificios escolares también se repite en otros establecimientos de la ciudad. En la comunidad educativa de la Escuela Provincial Nº 30 de Ushuaia también se han manifestado inquietudes por problemas edilicios.





Según indicaron vecinos y padres, en el predio del establecimiento se pueden observar mojones y pilotes expuestos al aire libre, además de signos de erosión en sectores de la construcción, lo que alimenta las dudas sobre el estado de la infraestructura.





Frente a este escenario, las familias reclaman mayor control y mantenimiento de los edificios escolares para evitar que problemas estructurales pongan en riesgo a estudiantes y docentes.



