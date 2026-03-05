(Vídeo) URGENTE: Incendio en el barrio Río Pipo moviliza a bomberos y servicios de emergencia en Ushuaia

0 0 05 marzo 2026 2026-03-05T07:34:00-03:00 Editar esta nota

Un incendio se desató este lunes en una vivienda ubicada en calle Bahía de los Abrigos al 3000, en el barrio Río Pipo de Ushuaia. Varias dot...

Un incendio se desató este lunes en una vivienda ubicada en calle Bahía de los Abrigos al 3000, en el barrio Río Pipo de Ushuaia. Varias dotaciones de bomberos y servicios de emergencia trabajan intensamente en el lugar para controlar las llamas.
Un incendio se desató este lunes en una vivienda ubicada en calle Bahía de los Abrigos al 3000, en el barrio Río Pipo de Ushuaia. Varias dotaciones de bomberos y servicios de emergencia trabajan intensamente en el lugar para controlar las llamas.

USHUAIA.– Un incendio generó preocupación este lunes en el barrio Río Pipo, luego de que se reportara un foco ígneo en una vivienda ubicada en calle Bahía de los Abrigos al 3000.

Tras el aviso, dotaciones de bomberos y servicios de emergencia se dirigieron rápidamente al lugar, donde ya se encuentran trabajando para controlar la situación. 
Vecinos del sector alertaron sobre la presencia de humo y movimiento de unidades de emergencia en la zona.

Por el momento no se informó oficialmente si hay personas heridas, mientras continúan las tareas de los equipos de emergencia.



NOTICIA EN DESARROLLO

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,276,Espectaculos,93,Interes,2473,Interes General,3328,Internacionales,171,Locales,4333,Noticias Nacionales,1454,Policiale,9,Policiales,11572,Sociedad,5196,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15235,Ultimas Noticias,13624,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) URGENTE: Incendio en el barrio Río Pipo moviliza a bomberos y servicios de emergencia en Ushuaia
(Vídeo) URGENTE: Incendio en el barrio Río Pipo moviliza a bomberos y servicios de emergencia en Ushuaia
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjABy_tfmyjEzQVqE11_3Cyy9mdi5_C1mmZ0nrPrGD3f3-OWk-bMgXbozfrAV5CuPkVt211GjeDXHZjoejGmPMo_qtdDWZKB3daJ_zwYHddlFvAXe-VthakFfXGx-sGkBWaBen8ynvAZMZA6awALDpIkAEvQsbQVIME-ZXhC01Z4teJsFiZ9pJZ/w640-h384/incendio%20en%20barrio%20rio%20pipo%20ushuaia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjABy_tfmyjEzQVqE11_3Cyy9mdi5_C1mmZ0nrPrGD3f3-OWk-bMgXbozfrAV5CuPkVt211GjeDXHZjoejGmPMo_qtdDWZKB3daJ_zwYHddlFvAXe-VthakFfXGx-sGkBWaBen8ynvAZMZA6awALDpIkAEvQsbQVIME-ZXhC01Z4teJsFiZ9pJZ/s72-w640-c-h384/incendio%20en%20barrio%20rio%20pipo%20ushuaia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/video-urgente-incendio-en-el-barrio-rio.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/video-urgente-incendio-en-el-barrio-rio.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos