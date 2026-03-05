(Vídeo) URGENTE: Incendio en el barrio Río Pipo moviliza a bomberos y servicios de emergencia en Ushuaia

Un incendio se desató este lunes en una vivienda ubicada en calle Bahía de los Abrigos al 3000, en el barrio Río Pipo de Ushuaia. Varias dotaciones de bomberos y servicios de emergencia trabajan intensamente en el lugar para controlar las llamas.

USHUAIA.– Un incendio generó preocupación este lunes en el barrio Río Pipo, luego de que se reportara un foco ígneo en una vivienda ubicada en calle Bahía de los Abrigos al 3000.





Tras el aviso, dotaciones de bomberos y servicios de emergencia se dirigieron rápidamente al lugar, donde ya se encuentran trabajando para controlar la situación.

Vecinos del sector alertaron sobre la presencia de humo y movimiento de unidades de emergencia en la zona.





Por el momento no se informó oficialmente si hay personas heridas, mientras continúan las tareas de los equipos de emergencia.







