(Vídeo) Alerta por el estado edilicio y riesgo eléctrico en el Puerto de Ushuaia

Auditoría nacional detectó riesgo eléctrico y fallas estructurales en el Puerto de Ushuaia. Sectores fueron inhabilitados.
Una auditoría de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Portuario de Nación detectó fallas eléctricas graves, riesgo de electrocución y deterioro estructural en el muelle comercial. Sectores clave fueron inhabilitados en plena temporada de cruceros.
El Puerto de Ushuaia, principal nodo logístico de la capital fueguina y puerta de ingreso del turismo antártico, atraviesa una situación crítica tras la difusión de un relevamiento técnico que expone deficiencias estructurales de alta gravedad.
La auditoría fue realizada por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Portuario, dependiente de Nación, durante el primer bimestre de 2026. El informe advierte sobre un escenario de precariedad extrema que obligó a interrumpir el suministro eléctrico en tableros comprometidos para evitar posibles descargas y accidentes por electrocución.
Riesgo eléctrico y cableado fuera de norma
El documento técnico señala instalaciones eléctricas fuera de normativa, cableados clandestinos y sistemas de distribución con recalentamiento. La combinación de humedad permanente, salinidad marina y tránsito constante de maquinaria pesada aceleró el deterioro de canalizaciones y conexiones, muchas de las cuales quedaron expuestas.
Ante la posibilidad de incidentes fatales que involucren tanto a operarios como a los miles de turistas que transitan el muelle durante la temporada de cruceros, se resolvió inhabilitar sectores críticos hasta tanto se realicen adecuaciones de fondo.
El acta técnica sostiene que el estado actual no responde a un hecho aislado sino a una acumulación de soluciones provisorias y a la falta sostenida de mantenimiento preventivo e inversión estructural.
Deterioro del muelle y restricciones operativas
Más allá del sistema eléctrico, el relevamiento detectó problemas estructurales en el muelle comercial: pilotes degradados, corrosión avanzada y pérdida de verticalidad en algunos tramos.
Frente a este panorama, los técnicos recomendaron aplicar restricciones inmediatas en la carga y descarga de buques y avanzar en estudios de ingeniería más profundos. Entre las sugerencias figura la contratación de buzos especializados para inspeccionar las fundaciones bajo el nivel del mar antes de normalizar la operatoria.
La confiabilidad estructural del puerto —clave en plena temporada turística— quedó así bajo cuestionamiento.
Obras inconclusas y fallas de seguridad
La auditoría también expuso deficiencias en las obras de ampliación inconclusas. En zonas de relleno se detectaron barras de acero sin protección, anclajes expuestos, pavimentos agrietados y señalización insuficiente.
A esto se suma un cerco perimetral con roturas que debilita el control de acceso a áreas restringidas, comprometiendo estándares básicos de seguridad laboral y operativa.
Servicios básicos en estado crítico
El relevamiento técnico incluyó además el estado de los servicios internos del recinto portuario. Se registraron fluctuaciones constantes en la presión del agua, fallas en bombas, problemas de calefacción y deficiencias sanitarias en edificios administrativos.
La situación impacta directamente en las condiciones laborales del personal, especialmente ante la proximidad del invierno fueguino y las bajas temperaturas características de la región.
Un escenario que exige intervención urgente
El informe nacional deja en evidencia que el deterioro no es reciente ni circunstancial. La acumulación de improvisaciones y la ausencia de mantenimiento estructural colocan al Puerto de Ushuaia en un punto de vulnerabilidad que podría afectar tanto la seguridad física como la actividad económica de la provincia.
En plena temporada de cruceros y con la mirada internacional puesta sobre la terminal austral, la advertencia técnica abre interrogantes sobre responsabilidades administrativas y sobre la capacidad de respuesta para revertir un cuadro que ya obligó a tomar medidas de emergencia.
