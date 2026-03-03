(Vídeo) Alerta por el estado edilicio y riesgo eléctrico en el Puerto de Ushuaia

Riesgo eléctrico y cableado fuera de norma





El documento técnico señala instalaciones eléctricas fuera de normativa, cableados clandestinos y sistemas de distribución con recalentamiento. La combinación de humedad permanente, salinidad marina y tránsito constante de maquinaria pesada aceleró el deterioro de canalizaciones y conexiones, muchas de las cuales quedaron expuestas.





Ante la posibilidad de incidentes fatales que involucren tanto a operarios como a los miles de turistas que transitan el muelle durante la temporada de cruceros, se resolvió inhabilitar sectores críticos hasta tanto se realicen adecuaciones de fondo.





El acta técnica sostiene que el estado actual no responde a un hecho aislado sino a una acumulación de soluciones provisorias y a la falta sostenida de mantenimiento preventivo e inversión estructural.

Deterioro del muelle y restricciones operativas





Más allá del sistema eléctrico, el relevamiento detectó problemas estructurales en el muelle comercial: pilotes degradados, corrosión avanzada y pérdida de verticalidad en algunos tramos.





Frente a este panorama, los técnicos recomendaron aplicar restricciones inmediatas en la carga y descarga de buques y avanzar en estudios de ingeniería más profundos. Entre las sugerencias figura la contratación de buzos especializados para inspeccionar las fundaciones bajo el nivel del mar antes de normalizar la operatoria.





La confiabilidad estructural del puerto —clave en plena temporada turística— quedó así bajo cuestionamiento.



