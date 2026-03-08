Ushuaia suma tarjetas, celulares y QR para viajar en colectivo

Ushuaia permitirá pagar el colectivo con tarjetas de crédito, débito, celulares y QR. El sistema convivirá con la SUBE en el transporte público.

El sistema convivirá con la SUBE y permitirá abonar el pasaje con tarjetas de crédito, débito, billeteras virtuales y dispositivos con tecnología NFC.
La ciudad de Ushuaia incorporará desde la próxima semana nuevas formas de pago en el transporte público, permitiendo abonar el pasaje con tarjetas bancarias, billeteras virtuales, códigos QR y dispositivos móviles, además de continuar utilizando la tarjeta SUBE.

La medida fue confirmada por la empresa municipal Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), responsable del servicio de colectivos en la capital fueguina.

Según informaron desde la empresa, la implementación forma parte del proceso de modernización del sistema de transporte que ya comenzó a aplicarse en distintas ciudades del país durante 2025.

Cómo funcionará el nuevo sistema de pago

A partir de esta actualización, los pasajeros podrán pagar el pasaje utilizando tarjetas de crédito, débito o prepagas de las marcas Visa y Mastercard que cuenten con tecnología contactless.

También será posible abonar el viaje mediante:
  1. Celulares con tecnología NFC
  2. Relojes inteligentes
  3. Billeteras virtuales
  4. Códigos QR
Desde la empresa indicaron que el sistema permite validar el pago en menos de dos segundos y que no requiere conexión a internet al momento de realizar la operación, lo que busca agilizar el ascenso de pasajeros a las unidades.
La SUBE seguirá funcionando

El nuevo sistema convivirá con la tarjeta SUBE, que continuará funcionando con normalidad en todas las unidades. Desde UISE aclararon que los beneficios sociales y descuentos vigentes seguirán aplicándose exclusivamente a través de la SUBE registrada.

En cuanto al valor del pasaje, indicaron que la tarifa aplicada será la correspondiente a usuario registrado, independientemente del medio de pago utilizado. La incorporación de estos nuevos métodos busca facilitar el acceso al transporte público, reducir el uso de efectivo y ofrecer mayor comodidad a residentes y turistas que visitan la ciudad.

