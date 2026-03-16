Ushuaia: la Justicia declaró inconstitucionales las multas contra conductores de Uber

Una resolución judicial volvió a colocar en el centro del debate el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte en Ushuaia. La jueza correccional Felicitas Maiztegui Marcó declaró la inconstitucionalidad de las ordenanzas municipales 5283 y 6214, que prohibían la prestación de servicios mediante aplicaciones como Uber y establecían multas para los conductores.

El fallo deja sin efecto las sanciones aplicadas a varios choferes por el Juzgado de Faltas municipal y establece que no podrán aplicarse multas en los casos analizados, al considerar que las normas vulneraban derechos constitucionales.





La decisión judicial se originó a partir de apelaciones presentadas por conductores sancionados, quienes cuestionaron la legalidad de las ordenanzas que impedían trabajar con plataformas digitales en la capital fueguina.

El argumento del fallo





En su resolución, la magistrada sostuvo que el Concejo Deliberante de Ushuaia no tiene competencia para prohibir una actividad por el hecho de que se contrate mediante una aplicación, señalando que las normas municipales no regulaban el servicio sino que directamente lo impedían.





Según el análisis judicial, las ordenanzas vulneraban distintos derechos constitucionales, entre ellos: el derecho al trabajo, la libertad de ejercer una actividad lícita, la libre competencia, y el derecho de los consumidores a elegir servicios.





El fallo también remarca que la aparición de nuevas tecnologías genera nuevas formas de prestación de servicios, por lo que el rol del Estado debería orientarse a regular estas actividades y no a prohibirlas de manera absoluta.

El origen del conflicto





La controversia comenzó con la Ordenanza 5283, que prohibió en Ushuaia el transporte urbano de pasajeros que no estuviera habilitado por el Municipio. Posteriormente, la Ordenanza 6214 reforzó el régimen sancionatorio estableciendo multas de hasta 6000 unidades fijas y la inhabilitación para conducir por seis meses.





A partir de las apelaciones judiciales, el Juzgado Correccional declaró inconstitucional ese esquema sancionatorio y ordenó anular las resoluciones dictadas en los expedientes analizados.

Reacción del Municipio y del sector del transporte





Tras conocerse la resolución, el intendente Walter Vuoto convocó a una reunión urgente con representantes de agencias de taxis y remises para analizar el impacto del fallo.





Desde el sector del transporte tradicional manifestaron su preocupación y adelantaron que buscarán impulsar una apelación junto al Municipio, al considerar que la decisión judicial podría generar competencia desleal frente a quienes trabajan bajo licencias y regulaciones municipales.

Un debate que sigue abierto





Especialistas señalan que el fallo constituye un precedente importante, aunque no implica necesariamente la habilitación plena de Uber en la ciudad, ya que las ordenanzas continúan vigentes hasta que sean modificadas o eventualmente revisadas por instancias judiciales superiores.





En ese contexto, el debate sobre cómo regular las plataformas digitales de transporte en Ushuaia vuelve a instalarse con fuerza, en medio de posiciones encontradas entre el sistema tradicional de taxis y remises y quienes impulsan la incorporación de nuevas modalidades de movilidad.





La decisión judicial expone nuevamente la tensión entre la regulación municipal del transporte y el avance de las plataformas digitales, un conflicto que ya se repite en numerosas ciudades del país y que ahora vuelve a abrir un fuerte debate en Ushuaia.