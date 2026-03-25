USHUAIA: CONDENAN A UN HOMBRE A TRES AÑOS EN SUSPENSO POR ABUSO SEXUAL A SU HIJA

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia condenó a un hombre a la pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple, cometido en perjuicio de su hija.

La sentencia fue dictada el pasado viernes por un tribunal integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Alejandro Pagano Zavalía y Rodolfo Bembihy Videla, quienes además dispusieron una serie de reglas de conducta para el condenado.





Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la víctima, en resguardo de su integridad.





Durante la etapa de alegatos, la fiscal de Género, María Guadalupe Martire, había solicitado la pena finalmente aplicada, mientras que la defensa, a cargo de la defensora pública Florencia Arnst, pidió la absolución del imputado.





De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía 11 años, en el ámbito de la vivienda familiar. La denuncia fue radicada tiempo después, cuando la adolescente ya contaba con 14 años.





La resolución judicial implica que el condenado no cumplirá pena efectiva de prisión, aunque quedará sujeto a condiciones cuyo incumplimiento podría derivar en la revocación del beneficio.





Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 31 de marzo a las 19 horas. El fallo vuelve a poner en debate el alcance de las penas en casos de abuso sexual, especialmente cuando se trata de hechos ocurridos en el ámbito intrafamiliar.