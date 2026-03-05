Ultimo momento: rastrillan la zona del puente Mosconi por la desaparición de María Laura Fernandez

La Policía de Tierra del Fuego desplegó un amplio operativo de búsqueda en la ribera del río Grande tras pedido de paradero de María Laura Fernández.

La Policía de Tierra del Fuego desplegó un amplio operativo de búsqueda en la ribera del río Grande tras el pedido de paradero de María Laura Fernández, de 34 años. Efectivos realizan rastrillajes en la zona del puente Mosconi.
La Policía de Tierra del Fuego desplegó un amplio operativo de búsqueda en la ribera del río Grande tras el pedido de paradero de María Laura Fernández, de 34 años. Efectivos realizan rastrillajes en la zona del puente Mosconi.

Operativo de búsqueda en la ribera del río

RÍO GRANDE.– Personal policial realiza un intenso rastrillaje en la zona del puente General Mosconi y la ribera del río Grande, en el marco del pedido de paradero de María Laura Fernández, de 34 años.

El operativo se desarrolla con la participación de efectivos de distintas divisiones de la Policía de la provincia, quienes recorren sectores cercanos al río y áreas aledañas con el objetivo de dar con la mujer cuyo paradero es desconocido.

El despliegue de seguridad generó gran movimiento policial en el sector, donde se llevan adelante tareas de búsqueda y verificación en distintos puntos estratégicos. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles oficiales sobre las circunstancias de la desaparición, aunque las actuaciones se mantienen en curso mientras continúan los rastrillajes.

Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda aportar datos sobre el paradero de la mujer sea comunicada de inmediato a la Policía.

