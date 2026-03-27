TOLHUIN: EL CONCEJO LE MARCA LA CANCHA A HARRINGTON Y RATIFICA SANCIÓN POR FALTA DE RESPUESTAS

0 0 27 marzo 2026 2026-03-27T04:34:00-03:00 Editar esta nota

El Concejo de Tolhuin ratificó la sanción a Harrington por no responder informes y rechazó su apelación en un nuevo revés político.

El intendente Daniel Harrington sufrió un nuevo revés político luego de que el Concejo Deliberante rechazara su intento de revertir una sanción por no responder pedidos de informes. La decisión fue unánime y vuelve a poner en evidencia las fallas en la gestión municipal.
En una nueva sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Tolhuin ratificó por unanimidad la sanción aplicada al intendente Daniel Harrington, luego de declarar inadmisible el recurso de reconsideración presentado por el Ejecutivo municipal.

La medida se originó por los reiterados incumplimientos del intendente a la hora de responder pedidos de informes impulsados desde el cuerpo legislativo, una herramienta clave para el control de la gestión pública.

Con esta decisión, los concejales no solo rechazaron el planteo del Ejecutivo, sino que además reafirmaron el rol institucional del Concejo en el control democrático, subrayando la importancia del acceso a la información y la transparencia en la administración municipal.

El revés político deja expuesta una problemática que no es nueva: la dificultad del Ejecutivo de Tolhuin para dar respuestas en tiempo y forma a los requerimientos formales, lo que genera tensiones constantes con el órgano legislativo.

OSEF y deudas: otro punto crítico

Durante la misma sesión, el Concejo también avanzó en la ratificación del convenio de regularización de deuda con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), junto con una ordenanza destinada a garantizar el cumplimiento de obligaciones previsionales y asistenciales.

Estas medidas buscan ordenar una situación financiera compleja, marcada por demoras en la transferencia de fondos por parte del Ejecutivo municipal, lo que vuelve a poner bajo la lupa la administración de recursos.

Más temas en agenda

En paralelo, los concejales aprobaron la declaración de Interés Municipal de la 42° edición de la tradicional Vuelta a la Tierra del Fuego, además de una jornada académica sobre reforma laboral realizada en Ushuaia.

Sin embargo, más allá de estos puntos, el foco político quedó puesto en la sanción al intendente, que expone una vez más las fricciones entre el Ejecutivo y el Concejo en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas aparecen como demandas cada vez más fuertes.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,93,Interes,2486,Interes General,3341,Internacionales,172,Locales,4414,Noticias Nacionales,1456,Policiale,9,Policiales,11599,Sociedad,5209,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15322,Ultimas Noticias,13711,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: TOLHUIN: EL CONCEJO LE MARCA LA CANCHA A HARRINGTON Y RATIFICA SANCIÓN POR FALTA DE RESPUESTAS
TOLHUIN: EL CONCEJO LE MARCA LA CANCHA A HARRINGTON Y RATIFICA SANCIÓN POR FALTA DE RESPUESTAS
El Concejo de Tolhuin ratificó la sanción a Harrington por no responder informes y rechazó su apelación en un nuevo revés político.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA2ZJYyED3uAIm5bEe46ae4cDvmMYe74mIjhKUuO5FnXRU_wnUaD1HqKU5UnE4MWCMc8UXxUvZ_mAvimzbtmynVEkHat8HIaB1kPcXsYvfvTPMxhZnsGlGdcxTZnmMalbEwZLZJqVkT_724SgT2jq9BHA54zNQ2VnaZqvG_JWvWiVYuPVcVup_/w640-h366/cncejo%20delinerante%20de%20tolhuin%20le%20pone%20un%20freno%20al%20intendente%20harrington.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA2ZJYyED3uAIm5bEe46ae4cDvmMYe74mIjhKUuO5FnXRU_wnUaD1HqKU5UnE4MWCMc8UXxUvZ_mAvimzbtmynVEkHat8HIaB1kPcXsYvfvTPMxhZnsGlGdcxTZnmMalbEwZLZJqVkT_724SgT2jq9BHA54zNQ2VnaZqvG_JWvWiVYuPVcVup_/s72-w640-c-h366/cncejo%20delinerante%20de%20tolhuin%20le%20pone%20un%20freno%20al%20intendente%20harrington.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/tolhuin-el-concejo-le-marca-la-cancha.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/tolhuin-el-concejo-le-marca-la-cancha.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos