TOLHUIN: EL CONCEJO LE MARCA LA CANCHA A HARRINGTON Y RATIFICA SANCIÓN POR FALTA DE RESPUESTAS

El Concejo de Tolhuin ratificó la sanción a Harrington por no responder informes y rechazó su apelación en un nuevo revés político.
En una nueva sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Tolhuin ratificó por unanimidad la sanción aplicada al intendente Daniel Harrington, luego de declarar inadmisible el recurso de reconsideración presentado por el Ejecutivo municipal.
La medida se originó por los reiterados incumplimientos del intendente a la hora de responder pedidos de informes impulsados desde el cuerpo legislativo, una herramienta clave para el control de la gestión pública.
Con esta decisión, los concejales no solo rechazaron el planteo del Ejecutivo, sino que además reafirmaron el rol institucional del Concejo en el control democrático, subrayando la importancia del acceso a la información y la transparencia en la administración municipal.
El revés político deja expuesta una problemática que no es nueva: la dificultad del Ejecutivo de Tolhuin para dar respuestas en tiempo y forma a los requerimientos formales, lo que genera tensiones constantes con el órgano legislativo.
OSEF y deudas: otro punto crítico
Durante la misma sesión, el Concejo también avanzó en la ratificación del convenio de regularización de deuda con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), junto con una ordenanza destinada a garantizar el cumplimiento de obligaciones previsionales y asistenciales.
Estas medidas buscan ordenar una situación financiera compleja, marcada por demoras en la transferencia de fondos por parte del Ejecutivo municipal, lo que vuelve a poner bajo la lupa la administración de recursos.
Más temas en agenda
En paralelo, los concejales aprobaron la declaración de Interés Municipal de la 42° edición de la tradicional Vuelta a la Tierra del Fuego, además de una jornada académica sobre reforma laboral realizada en Ushuaia.
Sin embargo, más allá de estos puntos, el foco político quedó puesto en la sanción al intendente, que expone una vez más las fricciones entre el Ejecutivo y el Concejo en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas aparecen como demandas cada vez más fuertes.
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