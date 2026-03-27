TOLHUIN: EL CONCEJO LE MARCA LA CANCHA A HARRINGTON Y RATIFICA SANCIÓN POR FALTA DE RESPUESTAS

En una nueva sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Tolhuin ratificó por unanimidad la sanción aplicada al intendente Daniel Harrington, luego de declarar inadmisible el recurso de reconsideración presentado por el Ejecutivo municipal.

La medida se originó por los reiterados incumplimientos del intendente a la hora de responder pedidos de informes impulsados desde el cuerpo legislativo, una herramienta clave para el control de la gestión pública.





Con esta decisión, los concejales no solo rechazaron el planteo del Ejecutivo, sino que además reafirmaron el rol institucional del Concejo en el control democrático, subrayando la importancia del acceso a la información y la transparencia en la administración municipal.





El revés político deja expuesta una problemática que no es nueva: la dificultad del Ejecutivo de Tolhuin para dar respuestas en tiempo y forma a los requerimientos formales, lo que genera tensiones constantes con el órgano legislativo.





OSEF y deudas: otro punto crítico