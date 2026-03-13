SUTEF anunció una semana de protestas docentes en Tierra del Fuego con movilizaciones y marcha de antorchas

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) definió una intensa agenda gremial para la semana del 16 al 20 de marzo, que incluirá asambleas en escuelas, desobligaciones con movilización y una marcha provincial de antorchas.

La decisión fue adoptada durante un congreso provincial virtual realizado el jueves, del que participaron más de 140 delegadas, delegados e integrantes de comisiones directivas del gremio docente. Allí se resolvió avanzar con distintas acciones sindicales en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto educativo.





El cronograma comenzará el lunes 16 y martes 17 de marzo, con asambleas en todas las instituciones educativas de la provincia. Durante la jornada del martes, además, se realizará una capacitación destinada a delegadas y delegados en el turno tarde.





Las medidas se intensificarán el miércoles 18, cuando se llevarán adelante desobligaciones con movilización en el turno mañana y en las escuelas de jornada completa. En Ushuaia la concentración será frente a OSEF, en la calle Alfonsina Storni; en Tolhuin frente a la Delegación de Gobierno; y en Río Grande en el Centro Cultural Yaganes. En tanto, durante los turnos tarde y vespertino se realizarán asambleas en las instituciones educativas.





Para el jueves 19, el gremio convocó a asambleas en el turno mañana y a nuevas desobligaciones con movilización en el turno tarde. En esta ocasión, las concentraciones se realizarán en Ushuaia frente a la Escuela Nº 1, en Tolhuin en la Plaza Cívica y en Río Grande en la Delegación de Gobierno. Ese mismo día, en el turno vespertino, se desarrollará un nuevo congreso provincial virtual de delegados.





La semana de protesta culminará el viernes 20 de marzo con asambleas en los turnos mañana y tarde y una marcha de antorchas en toda la provincia a las 20 horas, con desobligación en el turno vespertino. Los puntos de concentración serán la Escuela Nº 1 en Ushuaia, la Plaza Cívica en Tolhuin y la intersección de San Martín y Belgrano en Río Grande.





Entre los principales reclamos del gremio docente se encuentran el rechazo a la propuesta salarial del 1%, la urgente convocatoria a paritarias, la entrega inmediata de cargos, el rechazo al cierre de salas, grados y programas socioeducativos y la exigencia de mayor presupuesto para el sistema educativo provincial.





El conflicto docente vuelve a escalar en Tierra del Fuego en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y las tensiones entre el gobierno provincial y los gremios del sector. La agenda de protestas definida por SUTEF anticipa una semana de fuerte visibilidad del reclamo educativo, mientras la comunidad educativa espera definiciones concretas que permitan encauzar la negociación salarial y garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo.



