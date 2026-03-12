Siniestro vial en el barrio Río Pipo: un vehículo terminó con importantes daños

Siniestro vial en el barrio Río Pipo de Ushuaia. Un vehículo blanco sufrió importantes daños y quedó obstruyendo parcialmente la calzada
Durante las primeras horas de esta mañana se registró un siniestro vial en la ciudad de Ushuaia, más precisamente en la intersección de las calles De La Estancia y Los Ñires, en pleno sector del barrio Río Pipo.
El incidente involucró a un vehículo particular de color blanco, que tras el hecho quedó parcialmente obstruyendo la calzada, generando momentáneamente complicaciones para la circulación en la zona.
Según las primeras observaciones realizadas en el lugar, el rodado presenta daños materiales de consideración en su sector lateral y posterior, lo que evidencia la fuerza del impacto o de la maniobra realizada antes de que el vehículo quedara detenido sobre la calle.
Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la mecánica del siniestro ni si hubo personas lesionadas, mientras se aguarda información de las autoridades que intervinieron en el lugar.
