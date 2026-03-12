Siniestro vial en el barrio Río Pipo: un vehículo terminó con importantes daños

2 0 12 marzo 2026 2026-03-12T04:32:00-03:00 Editar esta nota

Siniestro vial en el barrio Río Pipo de Ushuaia. Un vehículo blanco sufrió importantes daños y quedó obstruyendo parcialmente la calzada

El hecho ocurrió en la intersección de De La Estancia y Los Ñires durante las primeras horas de la mañana.
Durante las primeras horas de esta mañana se registró un siniestro vial en la ciudad de Ushuaia, más precisamente en la intersección de las calles De La Estancia y Los Ñires, en pleno sector del barrio Río Pipo.

El incidente involucró a un vehículo particular de color blanco, que tras el hecho quedó parcialmente obstruyendo la calzada, generando momentáneamente complicaciones para la circulación en la zona.

Según las primeras observaciones realizadas en el lugar, el rodado presenta daños materiales de consideración en su sector lateral y posterior, lo que evidencia la fuerza del impacto o de la maniobra realizada antes de que el vehículo quedara detenido sobre la calle.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la mecánica del siniestro ni si hubo personas lesionadas, mientras se aguarda información de las autoridades que intervinieron en el lugar.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimomarzo 12, 2026

    Debe ser la grasa dueña del jardín dulce de leche. A cuantos padres más t pensas bajar?? En la reunión de papis le contas a la gente que sos prostituta?? Que te trajeron de rio turbio porque laburabas en un cabaret?? Arriba de dónde te subiste groncha???
    La próxima escribo tu nombre y apellido. Y deja de tratar mal a las señoras, que hasta se les cae el pelo de lo mal que la pasan ahí. NO LLEVEN SUS HIJOS AL JARDIN DULCE DE LECHE DE USHUAIA. O LA DUEÑA, SE QUEDARA CON TU MARIDO.

    ResponderBorrar
  2. Anónimomarzo 12, 2026

    Debe ser la grasa dueña del jardín dulce de leche. A cuantos padres más t pensas bajar?? En la reunión de papis le contas a la gente que sos prostituta?? Que te trajeron de rio turbio porque laburabas en un cabaret?? Arriba de dónde te subiste groncha???
    La próxima escribo tu nombre y apellido. Y deja de tratar mal a las señoras, que hasta se les cae el pelo de lo mal que la pasan ahí. NO LLEVEN SUS HIJOS AL JARDIN DULCE DE LECHE DE USHUAIA. O LA DUEÑA, SE QUEDARA CON TU MARIDO.

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,277,Espectaculos,93,Interes,2478,Interes General,3332,Internacionales,172,Locales,4365,Noticias Nacionales,1455,Policiale,9,Policiales,11586,Sociedad,5199,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15270,Ultimas Noticias,13659,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Siniestro vial en el barrio Río Pipo: un vehículo terminó con importantes daños
Siniestro vial en el barrio Río Pipo: un vehículo terminó con importantes daños
Siniestro vial en el barrio Río Pipo de Ushuaia. Un vehículo blanco sufrió importantes daños y quedó obstruyendo parcialmente la calzada
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTLobzg2WD8ytY1VFzyCQ2u-ftG3lLWGoqxQnwsLiYWF_jb08wDDBsYPRAvoWGOOpW3H6Qfk8BOTlaEpbKRBMeVo5jnPgRH0XVIf8CAjc5K7QQpMG8AokgI2-RZkm2mNQYu-GnVJ5qtTXrrQdi12IWktkkKMtBiiUFIzPQvMHy9pCOd-Btk4c1/w640-h374/accidente%20en%20barrio%20rio%20pipo.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTLobzg2WD8ytY1VFzyCQ2u-ftG3lLWGoqxQnwsLiYWF_jb08wDDBsYPRAvoWGOOpW3H6Qfk8BOTlaEpbKRBMeVo5jnPgRH0XVIf8CAjc5K7QQpMG8AokgI2-RZkm2mNQYu-GnVJ5qtTXrrQdi12IWktkkKMtBiiUFIzPQvMHy9pCOd-Btk4c1/s72-w640-c-h374/accidente%20en%20barrio%20rio%20pipo.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/siniestro-vial-en-el-barrio-rio-pipo-un.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/siniestro-vial-en-el-barrio-rio-pipo-un.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos