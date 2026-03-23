Rugby con valores: Las Águilas y Ushuaia Rugby Club protagonizaron un partido por la inclusión

0 0 23 marzo 2026 2026-03-23T03:34:00-03:00 Editar esta nota

Jugadores de rugby en Ushuaia promovieron la inclusión usando medias diferentes en el Día del Síndrome de Down. Un gesto que emocionó.

Los jugadores de la M18 jugaron con medias diferentes en el Día Mundial del Síndrome de Down. Un gesto que trascendió el resultado.
En la ciudad de Ushuaia, el encuentro entre las categorías M18 del club Las Águilas y el Ushuaia Rugby Club dejó mucho más que un resultado deportivo: fue una jornada cargada de valores, inclusión y compromiso social.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, los jugadores salieron a la cancha con medias de diferentes colores, un gesto simbólico que busca visibilizar la diversidad y promover la empatía.

Si bien el equipo de Las Águilas se quedó con la victoria en el marcador, lo más destacado de la jornada fue el mensaje que transmitieron dentro y fuera del campo de juego.

Tras el partido, en el vestuario, el jugador Orue Néstor Omar —quien se desempeña como centro— dirigió unas palabras a sus compañeros, destacando la importancia de la inclusión, el respeto y el compañerismo en el deporte.

El gesto fue valorado tanto por jugadores como por quienes acompañaron la jornada, reafirmando el rol del deporte como herramienta de construcción social y transmisión de valores.

Desde Ushuaia, este tipo de iniciativas reflejan cómo, incluso en competencias locales, se pueden impulsar mensajes que trascienden lo deportivo y generan impacto en la comunidad.

En tiempos donde muchas veces el deporte queda reducido al resultado, gestos como este recuerdan que su verdadero valor está en lo que construye fuera de la cancha: conciencia, respeto y humanidad.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,93,Interes,2484,Interes General,3336,Internacionales,172,Locales,4398,Noticias Nacionales,1455,Policiale,9,Policiales,11595,Sociedad,5205,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15304,Ultimas Noticias,13693,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Rugby con valores: Las Águilas y Ushuaia Rugby Club protagonizaron un partido por la inclusión
Rugby con valores: Las Águilas y Ushuaia Rugby Club protagonizaron un partido por la inclusión
Jugadores de rugby en Ushuaia promovieron la inclusión usando medias diferentes en el Día del Síndrome de Down. Un gesto que emocionó.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeaN2BIvfp6_Qn2gKuSMTc9qyzPTUX1zO41dK8nW0HA0A5MoBkqMrJEcaGBUiwv5Xtil8IXwFl5kJ4hTh5TxGkME15klvCmhwgsQfJpmApKMpkbro1Z4aPkKFGBXI02dgX6r3RO6KH1HxmJi_kTzO65bSPj0I-dWK4LUxP_LSPorXdpMYcfcBV/w640-h366/partido%20con%20medias%20de%20distinto%20color%20entre%20las%20aguilas%20y%20ushuaia%20rugby.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeaN2BIvfp6_Qn2gKuSMTc9qyzPTUX1zO41dK8nW0HA0A5MoBkqMrJEcaGBUiwv5Xtil8IXwFl5kJ4hTh5TxGkME15klvCmhwgsQfJpmApKMpkbro1Z4aPkKFGBXI02dgX6r3RO6KH1HxmJi_kTzO65bSPj0I-dWK4LUxP_LSPorXdpMYcfcBV/s72-w640-c-h366/partido%20con%20medias%20de%20distinto%20color%20entre%20las%20aguilas%20y%20ushuaia%20rugby.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/rugby-con-valores-las-aguilas-y-ushuaia.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/rugby-con-valores-las-aguilas-y-ushuaia.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos