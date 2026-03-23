Rugby con valores: Las Águilas y Ushuaia Rugby Club protagonizaron un partido por la inclusión

En la ciudad de Ushuaia, el encuentro entre las categorías M18 del club Las Águilas y el Ushuaia Rugby Club dejó mucho más que un resultado deportivo: fue una jornada cargada de valores, inclusión y compromiso social.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, los jugadores salieron a la cancha con medias de diferentes colores, un gesto simbólico que busca visibilizar la diversidad y promover la empatía.





Si bien el equipo de Las Águilas se quedó con la victoria en el marcador, lo más destacado de la jornada fue el mensaje que transmitieron dentro y fuera del campo de juego.





Tras el partido, en el vestuario, el jugador Orue Néstor Omar —quien se desempeña como centro— dirigió unas palabras a sus compañeros, destacando la importancia de la inclusión, el respeto y el compañerismo en el deporte.





El gesto fue valorado tanto por jugadores como por quienes acompañaron la jornada, reafirmando el rol del deporte como herramienta de construcción social y transmisión de valores.





Desde Ushuaia, este tipo de iniciativas reflejan cómo, incluso en competencias locales, se pueden impulsar mensajes que trascienden lo deportivo y generan impacto en la comunidad.





En tiempos donde muchas veces el deporte queda reducido al resultado, gestos como este recuerdan que su verdadero valor está en lo que construye fuera de la cancha: conciencia, respeto y humanidad.