Polémica en las escuelas: SUTEF advierte con no dar clases si los sueldos se depositan el sábado

SUTEF advierte con retención de servicios si el Gobierno paga salarios el sábado. El debate gira en torno al atraso salarial y el derecho a la educaci

El sindicato docente sostuvo que el pago de haberes el sábado configura un incumplimiento del Estado provincial y advirtió que los trabajadores podrían retener servicios. El planteo abre un debate sobre el derecho a cobrar en término y el impacto de suspender clases por un retraso de un día.
El anuncio del Gobierno de Tierra del Fuego de que los salarios correspondientes a febrero estarán acreditados recién a partir de las 00:00 del sábado 7 de marzo generó una inmediata reacción del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que advirtió que la docencia podría llevar adelante retención de servicios ante lo que considera un incumplimiento del Estado empleador.

Desde el gremio señalaron que el depósito fuera del plazo habitual vulnera el derecho de los trabajadores a percibir su salario en tiempo y forma. Según indicaron, la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia provincial establece que el Estado debe abonar los sueldos dentro del quinto día hábil de cada mes, plazo que en marzo vencería el viernes 6.

En ese marco, SUTEF sostuvo que si los haberes no están disponibles dentro de ese plazo, los docentes se encontrarían habilitados a adoptar medidas de acción directa. “La docencia que no perciba sus haberes está habilitada a realizar retención de servicios por la retención indebida por parte del Gobierno”, señalaron desde la organización sindical.

El gremio remarcó además que el salario tiene carácter alimentario y que su pago tardío afecta directamente a los trabajadores y sus familias. En ese sentido, recordaron que este derecho está protegido por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y tratados internacionales.

Sin embargo, el planteo también abre un debate en torno al impacto que podrían tener estas medidas en el sistema educativo. Especialistas en derecho laboral y educación advierten que en conflictos vinculados con servicios públicos sensibles, como la enseñanza, suele evaluarse el principio de proporcionalidad entre el reclamo laboral y la afectación del derecho a la educación de los estudiantes.

Desde esa perspectiva, algunos analistas sostienen que, si bien un pago fuera de término constituye técnicamente un incumplimiento del empleador, la suspensión de clases por un retraso de un día puede generar controversia en términos jurídicos y sociales, debido al impacto directo en la continuidad pedagógica.

Por el momento, desde el Gobierno provincial confirmaron que los fondos serán depositados este viernes 6 de marzo y estarán disponibles en las cuentas bancarias de los trabajadores a partir de la madrugada del sábado.

Mientras tanto, el conflicto vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en el ámbito educativo: el equilibrio entre el derecho de los trabajadores a cobrar en tiempo y forma y la garantía del derecho a la educación de los estudiantes.

  1. Anónimomarzo 06, 2026

    SI no de clases muchachos ya aburren, en vez del 7 el mes que viene ni van a cobrar, destruccion de la educacion publica = SUTEF

  2. Anónimomarzo 06, 2026

    Catena dijo que si el sabado o domingo llueve: no habra clases!
    Luego amplio: que si de lunes a viernes ocurre dicho fenomeno meteorologico: tomaran las mismas medidas!

    q parasitos q son estos tipos!!

  3. Anónimomarzo 06, 2026

    CON TOTAL DE NO ENSEÑAR, COMO SE NOTA CON AVARICOSOS. SIN PLATA NO APRENDE NADIE. COMO HABRAN ECHO EN OTROS TIEMPOS.

  4. Anónimomarzo 06, 2026

    Caputo insiste con los dólares “bajo el colchón”: “Ustedes están perdiendo plata, pero el que más pierde es el país”. Me pregunto en donde tiene toda su plata el delincuente de caputo me recuerdan mucho al kirchnerismo estos nabos liberales ,también me pregunto si caputo es ilberal

  5. Anónimomarzo 06, 2026

    CATENA ZURDITO CHORRO HDP ADELANTALE ALGO VOS DE TODA LA QUE TE CHOREASTE Y HACE LABURAR A TODA ESA MANGA DE ESBIRROS QUE TENES AMONTONADOS EN TU GREMIO DE MIERDA!!!!! jAJAJA

  6. Anónimomarzo 06, 2026

    Pensar que el gorreao del tribuno Hugo Cometa Pani se adelanto el sueldo como anticipo extraordinario sin disposicion de presidencia. Dr Longhitano preste atencion porque este tenedor de libros tucumano lo esta recontracagando.

  7. Anónimomarzo 06, 2026

    Hay que recordar el tipo de educación que hemos tenido con gobiernos peronistas y la próxima vez que vayamos a votar, votar cualquier otro partido que pueda solucionar este problema y no gobiernos peronita arriba la libertad avanza, Que es la única que puede solucionar esto viva Milei

  8. Anónimomarzo 06, 2026

    Caputo insiste con los dólares “bajo el colchón”: “Ustedes están perdiendo plata, pero el que más pierde es el país”. Me pregunto donde tiene los dolares caputo ademas de que dijo que compra la ropa en miami porque los empresarios son unos ladrones y tambien caputo se llevo fuera del pais todo el oro

  9. Anónimomarzo 06, 2026

    Apareció la mujer de Río Grande. Hagan paro, cómo va a aparecer así x que sí

  10. Anónimomarzo 06, 2026

    No le paran el carro, es increíble. Después se quejan de la noche de los lapices

  11. Anónimomarzo 06, 2026

    Ya no saben que excusas poner. Se están poniendo a la sociedad en contra

  12. Anónimomarzo 06, 2026

    HASTA QUE UN PADRE LES ADVIERTA PASARLOS POR ARRIBA POR SEGUIR TOMANDOLE EL PELO

  13. Anónimomarzo 06, 2026

    O SEA Q NO HAY Q DEPOSITAR NADA RATAS CUANDO P5T1 DIERON CLASES PARASITOS VAGOS DELINCUENTES...

  14. Anónimomarzo 06, 2026

    GRANDE HORACIO QUERIDO! QUE PONGA "PRATA" SI NO NO HAY CLASES!!! TODOS LOS MESES OCURRE LO MISMO, BASTA YA!!

