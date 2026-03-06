Polémica en las escuelas: SUTEF advierte con no dar clases si los sueldos se depositan el sábado

El sindicato docente sostuvo que el pago de haberes el sábado configura un incumplimiento del Estado provincial y advirtió que los trabajadores podrían retener servicios. El planteo abre un debate sobre el derecho a cobrar en término y el impacto de suspender clases por un retraso de un día.

El anuncio del Gobierno de Tierra del Fuego de que los salarios correspondientes a febrero estarán acreditados recién a partir de las 00:00 del sábado 7 de marzo generó una inmediata reacción del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que advirtió que la docencia podría llevar adelante retención de servicios ante lo que considera un incumplimiento del Estado empleador.





Desde el gremio señalaron que el depósito fuera del plazo habitual vulnera el derecho de los trabajadores a percibir su salario en tiempo y forma. Según indicaron, la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia provincial establece que el Estado debe abonar los sueldos dentro del quinto día hábil de cada mes, plazo que en marzo vencería el viernes 6.





En ese marco, SUTEF sostuvo que si los haberes no están disponibles dentro de ese plazo, los docentes se encontrarían habilitados a adoptar medidas de acción directa. “La docencia que no perciba sus haberes está habilitada a realizar retención de servicios por la retención indebida por parte del Gobierno”, señalaron desde la organización sindical.





El gremio remarcó además que el salario tiene carácter alimentario y que su pago tardío afecta directamente a los trabajadores y sus familias. En ese sentido, recordaron que este derecho está protegido por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y tratados internacionales.





Sin embargo, el planteo también abre un debate en torno al impacto que podrían tener estas medidas en el sistema educativo. Especialistas en derecho laboral y educación advierten que en conflictos vinculados con servicios públicos sensibles, como la enseñanza, suele evaluarse el principio de proporcionalidad entre el reclamo laboral y la afectación del derecho a la educación de los estudiantes.





Desde esa perspectiva, algunos analistas sostienen que, si bien un pago fuera de término constituye técnicamente un incumplimiento del empleador, la suspensión de clases por un retraso de un día puede generar controversia en términos jurídicos y sociales, debido al impacto directo en la continuidad pedagógica.





Por el momento, desde el Gobierno provincial confirmaron que los fondos serán depositados este viernes 6 de marzo y estarán disponibles en las cuentas bancarias de los trabajadores a partir de la madrugada del sábado.





Mientras tanto, el conflicto vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en el ámbito educativo: el equilibrio entre el derecho de los trabajadores a cobrar en tiempo y forma y la garantía del derecho a la educación de los estudiantes.