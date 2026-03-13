Perros asilvestrados en Tierra del Fuego: el Gobierno provincial define nuevas acciones ante el impacto en la producción ganadera

El Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego encabezó la primera reunión del año del Comité de Seguimiento de la Ley Provincial N.º 1146, un ámbito institucional destinado a evaluar la problemática de los perros asilvestrados y coordinar acciones para su control en el territorio fueguino.

Durante el encuentro, funcionarios provinciales, técnicos y representantes de distintas instituciones analizaron el estado actual de la situación y las medidas implementadas hasta el momento. Como resultado de la reunión, se resolvió avanzar en la conformación de mesas técnicas de trabajo dentro de la comisión, integradas por equipos especializados que tendrán como objetivo abordar problemáticas específicas y acelerar la aplicación de políticas públicas destinadas a reducir el impacto de estos animales en zonas rurales.





El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, recordó que la normativa vigente declara al perro asilvestrado como especie exótica invasora, lo que habilita la implementación de herramientas de intervención para su control. En ese sentido, explicó que es necesario diferenciar estos animales de los perros domésticos, ya que se trata de ejemplares que han perdido el vínculo con las personas y que suelen desplazarse en jaurías en áreas naturales y productivas.





Desde la Secretaría de Ambiente informaron además que se están reforzando los mecanismos de monitoreo del fenómeno. Entre las acciones previstas se encuentra la incorporación de nuevas cámaras trampa para zonas agrestes, lo que permitirá alcanzar un total de 16 dispositivos destinados a registrar la presencia y los movimientos de perros asilvestrados en sectores rurales. También se proyecta instalar cartelería preventiva para advertir a la población sobre la presencia de estos animales y los riesgos asociados.





La expansión de esta problemática genera una creciente preocupación en el sector productivo de la provincia. La ganadería ovina, una de las actividades históricas del ámbito rural fueguino, se ha visto particularmente afectada por los ataques de jaurías que provocan importantes pérdidas económicas en las majadas.





Estudios y relevamientos realizados en los últimos años estiman que la población de perros sin supervisión supera los 25.000 ejemplares en las principales ciudades de la provincia, entre animales callejeros y asilvestrados. Paralelamente, el territorio productivo afectado por la presencia de estos animales pasó de apenas el 2,5% en 1990 a cerca del 70% en la actualidad, lo que refleja la magnitud del problema.





Productores rurales han denunciado reiterados ataques a sus rodeos, con episodios recientes en los que se registraron más de cien ovejas muertas en un solo evento, además de daños a otras especies domésticas y silvestres. Esta situación ha llevado incluso a que algunos establecimientos abandonen la producción ovina o se reconviertan hacia otras actividades, como la ganadería bovina o el turismo rural.





En ese marco, Devita remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con los municipios, especialmente en lo referido a tenencia responsable de mascotas y control de perros sueltos en las ciudades. El funcionario adelantó que convocará a las intendencias fueguinas para avanzar en una agenda común que permita alcanzar el objetivo de “perro suelto cero” en los centros urbanos.





Del encuentro participaron representantes de la Asociación Rural, el CADIC, el INTA, el Colegio de Veterinarios, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Producción y PyME, además de autoridades de los municipios de Tolhuin y Ushuaia. También fueron convocados la senadora nacional Belén Monte de Oca y los legisladores provinciales Matías Lapadula, Natalia Gracianía y Luciano Javier Selzer.





La problemática de los perros asilvestrados se ha convertido en uno de los desafíos ambientales y productivos más complejos de Tierra del Fuego. Mientras el sector rural reclama medidas urgentes para proteger la producción ganadera, el Estado provincial enfrenta el desafío de coordinar políticas efectivas que involucren a municipios, organismos técnicos y a la propia sociedad, especialmente en lo relacionado con la tenencia responsable de mascotas y el control de animales sueltos en las ciudades.