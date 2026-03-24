NUEVO AUMENTO DE COMBUSTIBLES: YPF VOLVIÓ A SUBIR LOS PRECIOS

0 0 24 marzo 2026 2026-03-24T08:53:00-03:00 Editar esta nota

YPF aplicó un nuevo aumento en combustibles este martes. La suba impacta en surtidores y vuelve a presionar la economía.

El incremento comenzó a regir este martes y se suma a la seguidilla de subas que impactan directamente en el bolsillo de los consumidores.
La petrolera estatal YPF aplicó un nuevo aumento en el precio de los combustibles a partir de este martes, en una medida que no dio tregua ni siquiera durante el feriado y que vuelve a golpear el bolsillo de los usuarios.

El ajuste comenzó a reflejarse en los surtidores desde las primeras horas del día, consolidando una tendencia de incrementos sostenidos que se viene registrando en los últimos meses.

Si bien aún no se detallaron oficialmente los porcentajes exactos en todas las regiones, el impacto ya se percibe en estaciones de servicio de distintas ciudades del país, generando preocupación tanto en automovilistas particulares como en sectores productivos que dependen del combustible para su actividad diaria.

Este nuevo aumento se enmarca en un contexto económico marcado por la inflación, la actualización de impuestos y la variación en los costos de producción y distribución, factores que suelen trasladarse de manera directa al precio final.

La suba de los combustibles no solo afecta a quienes cargan nafta o gasoil, sino que también tiene un efecto en cadena sobre el costo del transporte, los alimentos y los servicios, profundizando la presión sobre la economía cotidiana.

Mientras tanto, se espera que otras petroleras acompañen la medida en las próximas horas, como ha ocurrido en anteriores oportunidades, replicando el ajuste en todo el mercado.

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