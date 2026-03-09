La Justicia busca avanzar con el remate de bienes de los hijos de Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Una condena firme





La causa investiga presuntas irregularidades en la asignación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas. En ese expediente, la exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.





Según explicó Villar, la sentencia quedó firme en junio del año pasado y el decomiso de bienes forma parte de la condena ya dictada. “El decomiso ordenado no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme”, señaló el fiscal en su dictamen.





El planteo de la defensa





Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron a la Cámara suspender el decomiso y frenar la tasación y el eventual remate de las propiedades. La defensa sostiene que Máximo y Florencia Kirchner no fueron parte del proceso penal que terminó con la condena de su madre.





Además, argumentaron que los bienes a nombre de ambos tienen origen lícito y cuestionaron el criterio utilizado por el Tribunal Oral Federal Nº2 para aplicar lo que calificaron como un “modelo de decomiso ampliado”.





Según los abogados, no se realizó un análisis detallado sobre la trazabilidad de los fondos con los que se adquirieron los inmuebles.





Las propiedades en discusión





Entre los bienes que se encuentran bajo discusión judicial figuran 19 propiedades, entre ellas:

10 departamentos en Río Gallegos Dos inmuebles adicionales en la misma ciudad Varios terrenos ubicados en Lago Argentino

Las propiedades fueron transferidas a los hijos del matrimonio Kirchner en distintos momentos por Cristina Fernández de Kirchner o el expresidente Néstor Kirchner.





La defensa también cuestionó el monto actualizado del decomiso, que según la Justicia supera los 684.000 millones de pesos.



