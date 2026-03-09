La Justicia busca avanzar con el remate de bienes de los hijos de Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Fiscal de Casación pidió avanzar con el decomiso y posible remate de bienes de Máximo y Florencia Kirchner en la causa Vialidad.
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, dictaminó que se debe rechazar el planteo presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para frenar el decomiso de bienes vinculados a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, en el marco de la denominada Causa Vialidad.
En su dictamen, el fiscal sostuvo que corresponde avanzar con la ejecución y eventual remate de las propiedades incluidas en la condena por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
La resolución final quedará ahora en manos de los jueces del máximo tribunal penal del país.
Una condena firme
La causa investiga presuntas irregularidades en la asignación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas. En ese expediente, la exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según explicó Villar, la sentencia quedó firme en junio del año pasado y el decomiso de bienes forma parte de la condena ya dictada. “El decomiso ordenado no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme”, señaló el fiscal en su dictamen.
El planteo de la defensa
Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron a la Cámara suspender el decomiso y frenar la tasación y el eventual remate de las propiedades. La defensa sostiene que Máximo y Florencia Kirchner no fueron parte del proceso penal que terminó con la condena de su madre.
Además, argumentaron que los bienes a nombre de ambos tienen origen lícito y cuestionaron el criterio utilizado por el Tribunal Oral Federal Nº2 para aplicar lo que calificaron como un “modelo de decomiso ampliado”.
Según los abogados, no se realizó un análisis detallado sobre la trazabilidad de los fondos con los que se adquirieron los inmuebles.
Las propiedades en discusión
Entre los bienes que se encuentran bajo discusión judicial figuran 19 propiedades, entre ellas:
- 10 departamentos en Río Gallegos
- Dos inmuebles adicionales en la misma ciudad
- Varios terrenos ubicados en Lago Argentino
Las propiedades fueron transferidas a los hijos del matrimonio Kirchner en distintos momentos por Cristina Fernández de Kirchner o el expresidente Néstor Kirchner.
La defensa también cuestionó el monto actualizado del decomiso, que según la Justicia supera los 684.000 millones de pesos.
La decisión que viene
La definición final quedará en manos de los jueces de la Cámara de Casación: Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En paralelo, los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, también solicitaron en distintas presentaciones que el decomiso se ejecute de manera inmediata.
El tribunal podría analizar el caso durante los próximos días, en una decisión que vuelve a poner el foco judicial sobre el patrimonio de la familia Kirchner.
