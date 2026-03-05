Irán incluyó a Argentina en su lista de “países enemigos” tras el respaldo del gobierno de Milei a Israel

Irán incluyó a Argentina en su lista de países enemigos por el respaldo del gobierno de Javier Milei a Israel en el conflicto de Medio Oriente.
Un informe presentado por Irán ante Naciones Unidas señala directamente a Argentina por su alineamiento con Israel y Estados Unidos en el conflicto de Medio Oriente. Aunque no implica una amenaza militar directa, el gesto eleva la tensión diplomática y genera preocupación por posibles consecuencias geopolíticas.
BUENOS AIRES.– La República Islámica de Irán incluyó oficialmente a Argentina en su lista de países considerados “enemigos”, en un documento presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la creciente escalada del conflicto en Medio Oriente.
Según el informe difundido por la misión iraní ante el organismo internacional, el gobierno de Teherán cuestionó con dureza el posicionamiento del presidente argentino, Javier Milei, a quien acusa de respaldar los ataques militares de Israel contra instalaciones iraníes y de alinearse políticamente con Estados Unidos en la disputa regional.
El documento sostiene que Argentina habría apoyado lo que el régimen iraní califica como una “agresión del régimen sionista” y acusa al gobierno argentino de legitimar acciones militares que, según Teherán, violan el derecho internacional.
Tensión diplomática
El señalamiento se produce en un contexto de fuerte deterioro en las relaciones bilaterales entre ambos países, luego de que el gobierno argentino profundizara su acercamiento estratégico con Israel y Washington.
Desde el inicio de su gestión, Milei ha manifestado públicamente su respaldo al gobierno israelí y ha calificado a Irán como un enemigo de Argentina, recordando los atentados terroristas ocurridos en Buenos Aires en la década del 90.
Además, el gobierno argentino decidió declarar como organización terrorista a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, lo que generó una fuerte reacción diplomática de Teherán.
¿Qué implica esta declaración?
Especialistas en política internacional coinciden en que la inclusión de Argentina en esta lista no implica una declaración de guerra ni acciones militares inmediatas, pero sí representa una señal política de alto impacto que podría derivar en mayores tensiones diplomáticas o riesgos de seguridad.
El episodio ocurre además en un contexto sensible para Argentina, país que todavía mantiene abiertas causas judiciales vinculadas al atentado contra la AMIA de 1994, donde la Justicia argentina acusa a funcionarios iraníes de haber participado en la planificación del ataque.
Mientras tanto, desde sectores diplomáticos se advierte que la situación refleja el giro geopolítico de la política exterior argentina, que ha abandonado el tradicional equilibrio regional para alinearse de manera explícita con el eje occidental en el conflicto de Medio Oriente.
