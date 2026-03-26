Freiberger advierte por fuertes aumentos en la tarifaria y exige debate en comisión

Impacto en clubes y actividades





Uno de los puntos sensibles del proyecto está vinculado a los costos para el uso de espacios públicos.





Según explicó, las nuevas tarifas afectarían a clubes, asociaciones y entidades sin fines de lucro, con valores que se calculan en base a unidades fiscales.





Esto se da en un contexto donde, según la concejal, la ciudad ya presenta limitaciones en infraestructura deportiva y espacios disponibles.

Críticas a la falta de respuestas





Freiberger también cuestionó al Ejecutivo por la falta de respuestas ante reclamos históricos vinculados a infraestructura, mencionando casos como la pileta Ana Karelovic y el skatepark. “Son situaciones que se arrastran hace años”, afirmó.





La edil además puso en evidencia una situación institucional clave: Ushuaia continúa funcionando con presupuesto reconducido, lo que complica la planificación y ejecución de políticas públicas. “Necesitamos una ciudad planificada, con servicios y previsión”, expresó.