Freiberger advierte por fuertes aumentos en la tarifaria y exige debate en comisión

Freiberger cuestionó el proyecto de tarifaria en Ushuaia y advirtió por fuertes aumentos que impactarán en vecinos y clubes.
La concejal Daiana Freiberger puso el foco en el proyecto de modificación de la tarifaria municipal enviado por el Ejecutivo de Ushuaia y advirtió sobre incrementos que podrían afectar directamente a los vecinos.
En diálogo con Radio Provincia, la edil remarcó que la iniciativa —identificada como asunto N° 145— debe ser analizada en profundidad antes de avanzar en su tratamiento legislativo.
Freiberger detalló algunos de los valores incluidos en el proyecto y señaló que existen subas llamativas:
- Un trámite de desarchivo pasaría de $4.760 a $31.737
- Incrementos en alquileres de espacios municipales
- Modificaciones en tarifas para actividades deportivas y educativas
“Hay incrementos que llaman la atención”, sostuvo, marcando la necesidad de evaluar el impacto real sobre la comunidad.
Impacto en clubes y actividades
Uno de los puntos sensibles del proyecto está vinculado a los costos para el uso de espacios públicos.
Según explicó, las nuevas tarifas afectarían a clubes, asociaciones y entidades sin fines de lucro, con valores que se calculan en base a unidades fiscales.
Esto se da en un contexto donde, según la concejal, la ciudad ya presenta limitaciones en infraestructura deportiva y espacios disponibles.
Críticas a la falta de respuestas
Freiberger también cuestionó al Ejecutivo por la falta de respuestas ante reclamos históricos vinculados a infraestructura, mencionando casos como la pileta Ana Karelovic y el skatepark. “Son situaciones que se arrastran hace años”, afirmó.
La edil además puso en evidencia una situación institucional clave: Ushuaia continúa funcionando con presupuesto reconducido, lo que complica la planificación y ejecución de políticas públicas. “Necesitamos una ciudad planificada, con servicios y previsión”, expresó.
Más presión sobre el bolsillo del vecino
El debate sobre la tarifaria se da en un contexto económico delicado, con caída de ingresos y creciente presión fiscal.
En ese escenario, el proyecto abre un nuevo frente de discusión: si el Municipio busca equilibrar sus cuentas a través de aumentos que terminan trasladándose directamente a los vecinos.
gorda dejate de joder, no te vamos a votar, sos tremendo panquequeResponderBorrar
Nuevo TERRA IGNIS ahora portuario, a espaldas del personal de la Direccion Proviincial de Puertos, ATE cómplice traicionando hasta su gente...El trolo no tiene ni puerto y se pone a inventar pelotudeses.ResponderBorrar
Los que estan aumentando son tus cachetes Daiana..ResponderBorrar
lo mejor es cerrar la muni y el consejo y tranferirle el sueldo todoos los meses , asi de esta forma no hacen mas dañoResponderBorrar
Todo el gasto político y el choreo pasa a los vecinos con aumentos de tarifas es obvioResponderBorrar