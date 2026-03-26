Freiberger advierte por fuertes aumentos en la tarifaria y exige debate en comisión

5 0 26 marzo 2026 2026-03-26T10:16:00-03:00 Editar esta nota

Freiberger cuestionó el proyecto de tarifaria en Ushuaia y advirtió por fuertes aumentos que impactarán en vecinos y clubes.

La concejal cuestionó el impacto del proyecto impulsado por el Ejecutivo y alertó sobre incrementos significativos en tasas y servicios municipales.
La concejal Daiana Freiberger puso el foco en el proyecto de modificación de la tarifaria municipal enviado por el Ejecutivo de Ushuaia y advirtió sobre incrementos que podrían afectar directamente a los vecinos.

En diálogo con Radio Provincia, la edil remarcó que la iniciativa —identificada como asunto N° 145— debe ser analizada en profundidad antes de avanzar en su tratamiento legislativo.

Freiberger detalló algunos de los valores incluidos en el proyecto y señaló que existen subas llamativas:
  • Un trámite de desarchivo pasaría de $4.760 a $31.737
  • Incrementos en alquileres de espacios municipales
  • Modificaciones en tarifas para actividades deportivas y educativas
“Hay incrementos que llaman la atención”, sostuvo, marcando la necesidad de evaluar el impacto real sobre la comunidad.

Impacto en clubes y actividades

Uno de los puntos sensibles del proyecto está vinculado a los costos para el uso de espacios públicos.

Según explicó, las nuevas tarifas afectarían a clubes, asociaciones y entidades sin fines de lucro, con valores que se calculan en base a unidades fiscales.

Esto se da en un contexto donde, según la concejal, la ciudad ya presenta limitaciones en infraestructura deportiva y espacios disponibles.
Críticas a la falta de respuestas

Freiberger también cuestionó al Ejecutivo por la falta de respuestas ante reclamos históricos vinculados a infraestructura, mencionando casos como la pileta Ana Karelovic y el skatepark. “Son situaciones que se arrastran hace años”, afirmó.

La edil además puso en evidencia una situación institucional clave: Ushuaia continúa funcionando con presupuesto reconducido, lo que complica la planificación y ejecución de políticas públicas. “Necesitamos una ciudad planificada, con servicios y previsión”, expresó.

Más presión sobre el bolsillo del vecino

El debate sobre la tarifaria se da en un contexto económico delicado, con caída de ingresos y creciente presión fiscal.

En ese escenario, el proyecto abre un nuevo frente de discusión: si el Municipio busca equilibrar sus cuentas a través de aumentos que terminan trasladándose directamente a los vecinos.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 5
  1. Anónimomarzo 26, 2026

    gorda dejate de joder, no te vamos a votar, sos tremendo panqueque

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  2. Anónimomarzo 26, 2026

    Nuevo TERRA IGNIS ahora portuario, a espaldas del personal de la Direccion Proviincial de Puertos, ATE cómplice traicionando hasta su gente...El trolo no tiene ni puerto y se pone a inventar pelotudeses.

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  3. Anónimomarzo 26, 2026

    Los que estan aumentando son tus cachetes Daiana..

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  4. Anónimomarzo 26, 2026

    lo mejor es cerrar la muni y el consejo y tranferirle el sueldo todoos los meses , asi de esta forma no hacen mas daño

    ResponderBorrar
  5. Anónimomarzo 26, 2026

    Todo el gasto político y el choreo pasa a los vecinos con aumentos de tarifas es obvio

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Cronicas Fueguinas: Freiberger advierte por fuertes aumentos en la tarifaria y exige debate en comisión
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