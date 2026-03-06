Escándalo por la deuda con OSEF: el intendente Martín Pérez quiere pagar $3 mil millones en 48 cuotas

El Municipio de Río Grande, conducido por Martín Pérez, quiere pagar una deuda de $3 mil millones con OSEF en 48 cuotas y desata fuertes críticas.
Desde la obra social calificaron la propuesta del Municipio de Río Grande como “una tomada de pelo” y advirtieron que la deuda millonaria impide mejorar la situación financiera del sistema de salud de miles de afiliados.
La crítica situación económica de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) volvió a quedar en el centro del debate político luego de que el Municipio de Río Grande, conducido por el intendente Martín Pérez, reconociera una deuda cercana a 3 mil millones de pesos y propusiera cancelarla en 48 cuotas, un planteo que fue duramente cuestionado desde la propia conducción de la obra social.
El vocal titular por el sector pasivo de OSEF, Horacio Gallegos, fue contundente al analizar la propuesta municipal y aseguró que se trata de una maniobra que no hace más que profundizar la crisis financiera del sistema de salud. “Lo bueno dentro de lo malo es que apareció un moroso, pero poniendo condiciones”, expresó Gallegos al referirse a la nota enviada por el Ejecutivo de Río Grande a la presidencia de la obra social.
Según explicó el vocal, el municipio reconoce la deuda pero pretende cancelarla a lo largo de cuatro años, trasladando nuevamente el peso de la crisis financiera a la obra social. “Lo del Municipio de Río Grande es una tomada de pelo. Reconocen la deuda pero vienen a poner condiciones, cuando estamos hablando nada menos que de la salud de miles de afiliados”, sostuvo.
Una deuda millonaria que agrava la crisis de la obra social
La deuda del municipio no es menor. Se trata de cerca de 3 mil millones de pesos en aportes y contribuciones patronales que debieron haberse transferido a OSEF y que hoy forman parte del grave déficit que atraviesa la institución.
Desde la conducción de la obra social advierten que si esos fondos fueran cancelados, permitirían aliviar parte de la crisis financiera, mejorar el pago a prestadores y sostener servicios médicos que hoy están en riesgo.
Sin embargo, la propuesta de cancelarla en 48 cuotas implica que el organismo seguiría esperando años para recuperar recursos que ya deberían estar en sus cuentas.
Responsabilidades políticas
El planteo del municipio abrió además un fuerte debate político sobre la responsabilidad de los distintos organismos públicos que mantienen deudas con OSEF.
Para muchos sectores, la propuesta del Ejecutivo que conduce Martín Pérez refleja una práctica reiterada de los organismos del Estado: retener aportes que corresponden a la obra social mientras el sistema de salud enfrenta serias dificultades para sostener sus prestaciones.
“Estamos sorprendidos por el planteo del Municipio de Río Grande. No puede ser que quienes nos deben vengan a poner condiciones”, remarcó Gallegos.
Una deuda pública que supera los $22 mil millones
La situación de OSEF es aún más compleja si se tiene en cuenta que la deuda total de organismos públicos con la obra social supera los 22 mil millones de pesos.
Entre los principales deudores se encuentran:
- Gobierno de la provincia: entre 15 y 18 mil millones de pesos
- Municipio de Río Grande: cerca de 3 mil millones
- Municipalidad de Tolhuin
- Concejo Deliberante de Tolhuin
- Caja de Previsión de la Policía
- Vialidad Provincial, entre otros organismos.
Este escenario deja al descubierto una problemática estructural: el propio Estado es uno de los principales responsables de la crisis financiera de la obra social.
Mientras tanto, la conducción de OSEF advierte que sin una regularización real de estas deudas millonarias será muy difícil revertir los problemas económicos que hoy afectan al sistema de salud de miles de trabajadores estatales y jubilados de Tierra del Fuego.
NO SE OLVIDEN DEL LEMA. VAMOS A VIVIR MEJOR JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAResponderBorrar
Viviremos mejor cuando se pueda solucionar el desastre de tantos años de populismo, peronismo, y KristinismoBorrar
Un que delincuente propone a los inútiles que dejaron se junte semejante deuda perjudicial para los afiliados. Ejemplo de pésima administración de funcionarios "populares, elegidos por la gente". Chorros e inútilesResponderBorrar
TE ESTAS DROGANDO COMO VUOTO O ME PARECE DELINCUENTE TE CAGAS EN EL PUEBLO LA GENTE NECESITA ATENCION SE ESTAN MURIENDO Q PARTE NO ENTENDES SORETE CANCELA LA DEUDA Q TE ROBASTE...ResponderBorrar
paga todo ya mismo, ó que hiciste con la plata? donde esta esa guita? Y la fiscalia de estado, los entes de control donde estan?ResponderBorrar
que chorros que son deberian estar todos presos por el robo de la osefResponderBorrar
Todos complices del desastre. Fin de epoca. Viva la Libertad CarajoResponderBorrar
que hicieron con toda la plata de las deudas de la obra social, que de deben los organismos provinciales? pagaron, ñoquis, corrupcion, parasitos, mala administracion, falta de capacidad para administrar, etc... en la provincia entran miles de millones de pesos mensualmente... nadie sabe en que se gasta...ResponderBorrar
QUE IMPRESENTABLE... SE ROBAN TODO Y AHORA HASTA LA SALUD DE LOS AFILIADOS SE ESTAN ROBANDO. LADRONES.... DEVUELVAN UN POCO AL PUEBLO. DESPUES PIDEN VOTOSResponderBorrar
le echan la culpa al intendente y la gestión que dice , ante cada impago una carta documento con intereses e intimaciones, no hacen nada durante años y ahora reclaman hdp, financia la obra publica con la deuda de osefResponderBorrar
Jajajaj quieren ser gobernadores jaja ..q idea tan brillante..sobre natural la inteligencia..refinanciar deuda..jaja encima se devalúa todo..ResponderBorrar
Son unos delincuentes deberían estar todosnpresos y eliminen ese municipio de tolhuin y el concejo de tolhuin no sirven oara nada y además son todos unos delincuentesResponderBorrar
QUE ALGUIEN LE AVISE A PINO QUE VI A SU MUJER LA SENADORA K MUY ACARAMELADA EN UN RESTAURANTE DE VILLA URQUIZA, JAJAJAJAResponderBorrar
Al menos quiere pagar. Que propuso Vuoto o Melella o los demás entes ?ResponderBorrar
El tipico escenario en el que con la incorporacion de noquis , los costos se van a las nubes entonces los politicos eligen k gar a la obra socialcuando se dan cuenta que no les alcanzan los fondos ! Los pobres afiliados , que son parte del mismo sistema, son los que peor la pasan . Politicos K gadores !!!ResponderBorrar
y la municipalidad de Ushuaia no debe nada o apañado por los gremios vuoto que no dicen cuanto debe la gestion trasparente de vuotoResponderBorrar
este quieren votar para gobernador? Busquen otroResponderBorrar
Ahora se entiende porque quieren rematar la obra social.ResponderBorrar
Que COBRE el su sueldito en 48 cuotas!!!!!. Que de el ejemplo!!!!. Ah para.......es un PERONISTA!!!!.ResponderBorrar
Pero la caja de la policia le debe 95mil palos..unos 65 millones de dolares pq hace 3 años que no pagan...yyyhhResponderBorrar