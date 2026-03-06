Escándalo por la deuda con OSEF: el intendente Martín Pérez quiere pagar $3 mil millones en 48 cuotas

Desde la obra social calificaron la propuesta del Municipio de Río Grande como “una tomada de pelo” y advirtieron que la deuda millonaria impide mejorar la situación financiera del sistema de salud de miles de afiliados.

La crítica situación económica de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) volvió a quedar en el centro del debate político luego de que el Municipio de Río Grande, conducido por el intendente Martín Pérez, reconociera una deuda cercana a 3 mil millones de pesos y propusiera cancelarla en 48 cuotas, un planteo que fue duramente cuestionado desde la propia conducción de la obra social.





El vocal titular por el sector pasivo de OSEF, Horacio Gallegos, fue contundente al analizar la propuesta municipal y aseguró que se trata de una maniobra que no hace más que profundizar la crisis financiera del sistema de salud. “Lo bueno dentro de lo malo es que apareció un moroso, pero poniendo condiciones”, expresó Gallegos al referirse a la nota enviada por el Ejecutivo de Río Grande a la presidencia de la obra social.





Según explicó el vocal, el municipio reconoce la deuda pero pretende cancelarla a lo largo de cuatro años, trasladando nuevamente el peso de la crisis financiera a la obra social. “Lo del Municipio de Río Grande es una tomada de pelo. Reconocen la deuda pero vienen a poner condiciones, cuando estamos hablando nada menos que de la salud de miles de afiliados”, sostuvo.



