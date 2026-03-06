Escándalo en el automovilismo fueguino: expulsan a 16 personas y les prohíben el ingreso a las carreras

Expulsan a 16 personas del automovilismo fueguino tras incidentes violentos en Tolhuin. También se les prohibió el ingreso a futuras competencias.

La Asociación de Corredores de Turismo Carretera Fueguino (ACTCF) tomó una drástica decisión tras los incidentes violentos ocurridos en la última fecha del automovilismo en pista disputada en Tolhuin. Los involucrados no podrán ingresar a los eventos hasta que se expidan los órganos disciplinarios.
Fuerte sanción tras los hechos violentos

TOLHUIN.– La Asociación de Corredores de Turismo Carretera Fueguino (ACTCF) resolvió expulsar a 16 personas del ámbito del automovilismo local y prohibirles el ingreso a las competencias, luego de los hechos de violencia registrados durante la última fecha del automovilismo en pista.

La carrera se había disputado el domingo 7 de diciembre en la ciudad de Tolhuin, jornada que terminó marcada por incidentes que generaron preocupación dentro del ambiente deportivo.
Las personas sancionadas

Según se informó, la medida alcanza a:
  1. Guido Galindo
  2. Lara Lezcano
  3. Enzo Maciel
  4. Juan Maciel
  5. Facundo Melogno
  6. Gabriel Melogno
  7. Martina Melogno
  8. Pow Melogno
  9. Leandro Miranda
  10. Enrique Miranda
  11. Maximiliano Ruitti
  12. Roberto Ruitti
  13. Agustina Vargas
  14. Juan Manuel Visic
  15. Hugo Visic
  16. Roberto Visic
Desde la organización se indicó que la restricción de ingreso a los eventos automovilísticos se mantendrá vigente hasta que se expidan los órganos disciplinarios correspondientes.

Esperan la decisión del tribunal deportivo

La sanción preventiva busca preservar el normal desarrollo de las competencias y evitar nuevos episodios de violencia, mientras se analiza lo sucedido y se determinan eventuales sanciones definitivas.

En el ambiente del automovilismo fueguino el caso generó fuerte repercusión, ya que no es habitual una medida de exclusión masiva de esta magnitud dentro de la actividad.

  1. Anónimomarzo 06, 2026

    Pavos

  2. Anónimomarzo 06, 2026

    Yani Oller, fíjate con quién anda el shilote . Jaja. No te la puedooooo

  3. Anónimomarzo 06, 2026

    Y QUIEN LO VA A CONTROLAR?? NI ALAMBRADO TIENEN EN EL AUTODROMO SALAMES!!ADEMAS QUIEN VA A CORRER? SI ACABAS DE DECIR QUE NO ENTRA NINGUNO Y ESOS SON LOS QUE CORRIAN, VAN A CORRER 2 AUTOS...

  4. Anónimomarzo 06, 2026

    Los Melogno/Visic aparentemente buenos mecánicos y preparadores… pero son gente de mierda. Siempre rodeados de polémicas, patoteros, o invitando a cagarse a piñas…. GENTE OSCURA¡¡

  5. Anónimomarzo 06, 2026

    Excelente. Se termino la argentina de los violentos y brutos. El que las hace las paga! VLLC

  6. Anónimomarzo 06, 2026

    Los colapinos fueguinos..jaja dejen de voludear de imitar a los profesionales.gastan plata al pedo.

  7. Anónimomarzo 06, 2026

    hay mucho exceso de drogas y alcohol ademas de mucha violencia por la s medidas economicas de milei

  8. Anónimomarzo 06, 2026

    Excelente INDIOS DE MIERDA. CHACREROSSSSS

  9. Anónimomarzo 06, 2026

    Tierra de Cabezas... Pisteros de juguete.

