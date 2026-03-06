Escándalo en el automovilismo fueguino: expulsan a 16 personas y les prohíben el ingreso a las carreras

La Asociación de Corredores de Turismo Carretera Fueguino (ACTCF) tomó una drástica decisión tras los incidentes violentos ocurridos en la última fecha del automovilismo en pista disputada en Tolhuin. Los involucrados no podrán ingresar a los eventos hasta que se expidan los órganos disciplinarios.

Fuerte sanción tras los hechos violentos





TOLHUIN.– La Asociación de Corredores de Turismo Carretera Fueguino (ACTCF) resolvió expulsar a 16 personas del ámbito del automovilismo local y prohibirles el ingreso a las competencias, luego de los hechos de violencia registrados durante la última fecha del automovilismo en pista.





La carrera se había disputado el domingo 7 de diciembre en la ciudad de Tolhuin, jornada que terminó marcada por incidentes que generaron preocupación dentro del ambiente deportivo.

Las personas sancionadas





Según se informó, la medida alcanza a:

Guido Galindo Lara Lezcano Enzo Maciel Juan Maciel Facundo Melogno Gabriel Melogno Martina Melogno Pow Melogno Leandro Miranda Enrique Miranda Maximiliano Ruitti Roberto Ruitti Agustina Vargas Juan Manuel Visic Hugo Visic Roberto Visic

Desde la organización se indicó que la restricción de ingreso a los eventos automovilísticos se mantendrá vigente hasta que se expidan los órganos disciplinarios correspondientes.