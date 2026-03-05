El Vocal Fantasma del Tribunal de Cuentas de TDF

Una denuncia pública apunta contra las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego. Según la presentación, los vocales Miguel Longhitano y Hugo Pani habrían prorrogado durante cinco años consecutivos la licencia del vocal Luis María Capellano, quien reside y trabaja en Buenos Aires, lo que —según los denunciantes— mantiene al organismo funcionando con una vacante encubierta y genera un gasto extra para el Estado provincial.

Un tribunal de control bajo sospecha





USHUAIA.– El organismo que tiene la misión constitucional de controlar el uso de los fondos públicos en Tierra del Fuego quedó en el centro de una fuerte polémica institucional.





Una denuncia ampliada presentada ante el Fiscal de Estado, el gobernador Gustavo Melella, la Legislatura provincial y autoridades nacionales sostiene que la conducción del Tribunal de Cuentas habría permitido durante años una situación irregular que mantiene incompleta la integración del organismo.





El eje del planteo apunta a la continuidad de licencias otorgadas al vocal contador Luis María Capellano, quien desde 2022 se encuentra radicado en Buenos Aires desempeñándose en la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.





Según la documentación citada en la denuncia, el funcionario fue nuevamente designado en ese organismo nacional por cuatro años (2026–2030) mediante la Resolución Nacional 17/2025.





Sin embargo, en el Tribunal de Cuentas provincial su cargo sigue formalmente ocupado.



