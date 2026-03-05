El Vocal Fantasma del Tribunal de Cuentas de TDF

Denuncian irregularidades en el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego por licencias reiteradas a un vocal que reside en Buenos Aires.

Denuncian irregularidades en el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego por licencias reiteradas a un vocal que vive y trabaja en Buenos Aires.
Una denuncia pública apunta contra las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego. Según la presentación, los vocales Miguel Longhitano y Hugo Pani habrían prorrogado durante cinco años consecutivos la licencia del vocal Luis María Capellano, quien reside y trabaja en Buenos Aires, lo que —según los denunciantes— mantiene al organismo funcionando con una vacante encubierta y genera un gasto extra para el Estado provincial.

Un tribunal de control bajo sospecha

USHUAIA.– El organismo que tiene la misión constitucional de controlar el uso de los fondos públicos en Tierra del Fuego quedó en el centro de una fuerte polémica institucional.

Una denuncia ampliada presentada ante el Fiscal de Estado, el gobernador Gustavo Melella, la Legislatura provincial y autoridades nacionales sostiene que la conducción del Tribunal de Cuentas habría permitido durante años una situación irregular que mantiene incompleta la integración del organismo.

El eje del planteo apunta a la continuidad de licencias otorgadas al vocal contador Luis María Capellano, quien desde 2022 se encuentra radicado en Buenos Aires desempeñándose en la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

Según la documentación citada en la denuncia, el funcionario fue nuevamente designado en ese organismo nacional por cuatro años (2026–2030) mediante la Resolución Nacional 17/2025.

Sin embargo, en el Tribunal de Cuentas provincial su cargo sigue formalmente ocupado.

Cinco resoluciones que prorrogan la licencia

De acuerdo con los denunciantes, el Tribunal de Cuentas dictó cinco resoluciones consecutivas prorrogando la licencia sin goce de haberes de Capellano:
  1. Resolución 46/2022
  2. Resolución 30/2023
  3. Resolución 28/2024
  4. Resolución 30/2025
  5. Resolución Plenaria 014/2026
La última fue firmada el 4 de febrero de 2026 por los vocales:
  • Miguel Longhitano (presidente del organismo)
  • Hugo Sebastián Pani (vocal de auditoría)
ESCÁNDALO EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS Denuncian que un vocal vive en Buenos Aires mientras su cargo sigue “reservado” en Tierra del Fuego


La medida extendió nuevamente la licencia por un año, desde marzo de 2026 hasta marzo de 2027.

Para los denunciantes, esto configura una “ficción administrativa” que permite que el cargo permanezca reservado mientras el funcionario desarrolla actividad permanente fuera de la provincia.

El punto más delicado: la Ley 50

La presentación sostiene que la situación entraría en conflicto con la Ley Provincial Nº 50, que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Entre los artículos citados se destacan:

Artículo 10: establece incompatibilidad con otras actividades rentadas.
Artículo 8: equipara las incompatibilidades con las de los magistrados judiciales.
Artículo 13: obliga al Tribunal a comunicar a los poderes del Estado cualquier inhabilidad de un miembro.

Según la denuncia, los vocales del organismo no habrían informado formalmente esta situación a los poderes Ejecutivo y Legislativo, tal como exige la norma.

El costo para el Estado

Uno de los puntos centrales del planteo es el impacto económico que tendría esta situación.

Desde 2022 el Tribunal de Cuentas funciona con dos vocales titulares en lugar de tres, lo que obliga a convocar conjueces para integrar resoluciones y audiencias. Ese mecanismo genera gastos adicionales para el Estado provincial que, según los denunciantes, podrían evitarse si: el vocal reasumiera sus funciones, o se declarara la vacancia del cargo.

Más de 75 días sin respuestas

La denuncia original fue presentada el 19 de diciembre de 2025 ante:
  1. la Fiscalía de Estado
  2. el gobernador
  3. la vicegobernadora
  4. los legisladores provinciales
  5. autoridades nacionales
Según los firmantes, hasta el momento no se registró respuesta oficial ni apertura de investigación, por lo que decidieron ampliar la presentación tras la emisión de la nueva resolución de febrero de 2026.

Entre las medidas solicitadas se encuentran:
  1. investigación del Fiscal de Estado
  2. nulidad de las resoluciones que otorgaron las licencias
  3. eventual juicio político a los vocales firmantes
  4. declaración de incompatibilidad o vacancia del cargo de Capellano
Un conflicto que golpea al órgano de control

El caso pone bajo cuestionamiento el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el organismo que debería garantizar el control del gasto público provincial.

La denuncia plantea que el principal problema no es solo la ausencia de un vocal, sino la posibilidad de que el propio organismo encargado de fiscalizar al Estado no esté cumpliendo plenamente sus propias normas internas.

  1. Anónimomarzo 05, 2026

    Miguel LONGHITANO!!!!!!!! Me suena.....es de la Mafia Judicial no?????

    1. Anónimomarzo 05, 2026

      Hugo Pani sigue comprando departamentos para turismo como los de Cervantes, y variandose con sus hijos en camionetas 4x4

    2. Anónimomarzo 05, 2026

      Pobre viejo pani, tiene MICROPENE. ES UNA ENFERMEDAD NATURAL, ME ACUERDO CUANDO SE VENIA A HACER LOS CHEQUEOS A LA CLINICA SAN JORGE.
      4 CM LE MIDE A ESTE VIEJO... YO MIRABA LAS RADIOGRAFIAS Y POR DENTRO ME REIA SOLO!!!!
      PANI ALIAS EL 4 CM!!!
      IGUAL A LA ENFERMEDAD DE DON CHEQUE PEREZ!!

    3. Anónimomarzo 05, 2026

      MIRENLE LA CARA DE PORONGA FLACIDA AL VIEJO CHOTO ÉSTE, SE VA A CAGAR MURIENDO COMO LOS OTROS DOS PODRIDOS Y NO SE VAN A LLEVAR NADA, MAL NACIDOS

  2. Anónimomarzo 05, 2026

    Y seguimos en la joda....
    A esta altura de los hechos en la provincia si no salen a cagar a trompadas a todos estos funcionarios, significa que la gran mayoría de los fueguinos que con un perfil muy bajo son las mismas mierda que estos hdp.

    1. Anónimomarzo 05, 2026

      Imagino por tu comentario que ya habrás hecho tu parte
      Aunque no salió la noticia de que alguno haya sido trompeado

  3. Anónimomarzo 05, 2026

    LADRONES CON ROLEX Y CASA EN ALTOS DEL SUSANA CON PLATA ROBADA

  4. Anónimomarzo 05, 2026

    Todos corruptos L.P.M.Q.L.P cuando terminara este robo

  5. Anónimomarzo 05, 2026

    Y torino ? El transero importante de todos los entes y gobierno????

  6. Anónimomarzo 05, 2026

    desprestigian a las instituciones

  7. Anónimomarzo 05, 2026

    Un TCP con mafiosos y delincuentes a la cabeza. Cero control, solo persiguen a los que no son afines. Hay que terminar con esto. Telefono Sr. Fiscal de Estado

    1. Anónimomarzo 05, 2026

      el viejo podrido de virgi es socio. o te pensas que la denuncia de osef la hizo porque es una persona moralmente integra?
      es un parasito millonario. esta jubilado de privilegio...pero el poder y la enfermedad de ambicion es mayor. continua en funciones. se tiñe, se opera la patas de gallo.hasta se hizo una cirugia en el ogt porque aunque es terriblemente reprimido es del club del colo melela

  8. Anónimomarzo 05, 2026

    Cappellano chorro lo colocaron para tapar los chanchuyos de Bertone.

  9. Anónimomarzo 05, 2026

    Jueces inmobiliarios los únicos q construyen en ushuaia fideicomisos.

  10. Anónimomarzo 05, 2026

    Comunismo isla cerrada por los mismos de siempre

  11. Anónimomarzo 05, 2026

    Jueces socialista no sirven más.estan a la orden de ideologías .cerraron la isla con empresas de los amigos políticos..se cae sus sistemas viejos y fraudulentos .

  12. Anónimomarzo 05, 2026

    Fantasma??? tiene más poder que el gobernador.

  13. Anónimomarzo 05, 2026

    Ningun fantasma, sigue siendo el dueño del aref

  14. Anónimomarzo 05, 2026

    Esta es la gente de Melella todos chorros y ladrones

  15. Anónimomarzo 05, 2026

    Banda de delincuentes ocupando cargos públicos, enriqueciéndose con la plata del pueblo. Todos complices

  16. Anónimomarzo 05, 2026

    Pregunten a Pepa pig, ella lo trajo y le garantizo el acuerdo,ella que ahora le ñoquea a tarjeta Perez en Buenos aires por unos palitos que comparte con el como gesto de buena voluntad

  17. Anónimomarzo 05, 2026

    Bertone vieja sucia ,segui ñoqueando en bs as que Perz te mantiene , con capellano y tu hija que se rasca la argolla porque la acomodaste en la justicia ,vieja de m

  18. Anónimomarzo 05, 2026

    a el viejo choto de pani, le decimos DON MANI....la tiene re chiquita!

  19. Anónimomarzo 05, 2026

    capellano y flia todos ladrones.

