El Vocal Fantasma del Tribunal de Cuentas de TDF

Denuncian irregularidades en el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego por licencias reiteradas a un vocal que reside en Buenos Aires.
Una denuncia pública apunta contra las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego. Según la presentación, los vocales Miguel Longhitano y Hugo Pani habrían prorrogado durante cinco años consecutivos la licencia del vocal Luis María Capellano, quien reside y trabaja en Buenos Aires, lo que —según los denunciantes— mantiene al organismo funcionando con una vacante encubierta y genera un gasto extra para el Estado provincial.
Un tribunal de control bajo sospecha
USHUAIA.– El organismo que tiene la misión constitucional de controlar el uso de los fondos públicos en Tierra del Fuego quedó en el centro de una fuerte polémica institucional.
Una denuncia ampliada presentada ante el Fiscal de Estado, el gobernador Gustavo Melella, la Legislatura provincial y autoridades nacionales sostiene que la conducción del Tribunal de Cuentas habría permitido durante años una situación irregular que mantiene incompleta la integración del organismo.
El eje del planteo apunta a la continuidad de licencias otorgadas al vocal contador Luis María Capellano, quien desde 2022 se encuentra radicado en Buenos Aires desempeñándose en la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
Según la documentación citada en la denuncia, el funcionario fue nuevamente designado en ese organismo nacional por cuatro años (2026–2030) mediante la Resolución Nacional 17/2025.
Sin embargo, en el Tribunal de Cuentas provincial su cargo sigue formalmente ocupado.
Cinco resoluciones que prorrogan la licencia
De acuerdo con los denunciantes, el Tribunal de Cuentas dictó cinco resoluciones consecutivas prorrogando la licencia sin goce de haberes de Capellano:
- Resolución 46/2022
- Resolución 30/2023
- Resolución 28/2024
- Resolución 30/2025
- Resolución Plenaria 014/2026
La última fue firmada el 4 de febrero de 2026 por los vocales:
- Miguel Longhitano (presidente del organismo)
- Hugo Sebastián Pani (vocal de auditoría)
La medida extendió nuevamente la licencia por un año, desde marzo de 2026 hasta marzo de 2027.
Para los denunciantes, esto configura una “ficción administrativa” que permite que el cargo permanezca reservado mientras el funcionario desarrolla actividad permanente fuera de la provincia.
El punto más delicado: la Ley 50
La presentación sostiene que la situación entraría en conflicto con la Ley Provincial Nº 50, que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Entre los artículos citados se destacan:
Artículo 10: establece incompatibilidad con otras actividades rentadas.
Artículo 8: equipara las incompatibilidades con las de los magistrados judiciales.
Artículo 13: obliga al Tribunal a comunicar a los poderes del Estado cualquier inhabilidad de un miembro.
Según la denuncia, los vocales del organismo no habrían informado formalmente esta situación a los poderes Ejecutivo y Legislativo, tal como exige la norma.
El costo para el Estado
Uno de los puntos centrales del planteo es el impacto económico que tendría esta situación.
Desde 2022 el Tribunal de Cuentas funciona con dos vocales titulares en lugar de tres, lo que obliga a convocar conjueces para integrar resoluciones y audiencias. Ese mecanismo genera gastos adicionales para el Estado provincial que, según los denunciantes, podrían evitarse si: el vocal reasumiera sus funciones, o se declarara la vacancia del cargo.
Más de 75 días sin respuestas
La denuncia original fue presentada el 19 de diciembre de 2025 ante:
- la Fiscalía de Estado
- el gobernador
- la vicegobernadora
- los legisladores provinciales
- autoridades nacionales
Según los firmantes, hasta el momento no se registró respuesta oficial ni apertura de investigación, por lo que decidieron ampliar la presentación tras la emisión de la nueva resolución de febrero de 2026.
Entre las medidas solicitadas se encuentran:
- investigación del Fiscal de Estado
- nulidad de las resoluciones que otorgaron las licencias
- eventual juicio político a los vocales firmantes
- declaración de incompatibilidad o vacancia del cargo de Capellano
Un conflicto que golpea al órgano de control
El caso pone bajo cuestionamiento el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el organismo que debería garantizar el control del gasto público provincial.
La denuncia plantea que el principal problema no es solo la ausencia de un vocal, sino la posibilidad de que el propio organismo encargado de fiscalizar al Estado no esté cumpliendo plenamente sus propias normas internas.
