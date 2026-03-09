El SMN advierte por fuertes lluvias en Tierra del Fuego durante la tarde

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional rige para toda la provincia. Las lluvias más intensas se esperan durante la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias intensas que alcanza a toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur durante este lunes 9 de marzo.

Según el organismo meteorológico, las precipitaciones más fuertes se registrarán a partir de las primeras horas de la tarde, cuando se prevé una intensificación de las lluvias en distintos sectores del territorio provincial.

La advertencia fue difundida por la Secretaría de Protección Civil, que pidió a la población tomar precauciones ante posibles anegamientos y complicaciones en la circulación.

Recomendaciones ante la alerta

Desde Protección Civil de Tierra del Fuego recordaron una serie de medidas preventivas para evitar inconvenientes durante las lluvias:
  • No sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües.
  • Retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.
  • Circular con extrema precaución en calles y rutas.
  • Respetar señales de tránsito e indicaciones de las autoridades.
Las autoridades señalaron que este tipo de eventos climáticos pueden generar acumulación de agua en calles y zonas bajas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En caso de emergencias o situaciones derivadas de las lluvias, la población puede comunicarse con las líneas habilitadas: 911 o 103. Ambos números se encuentran disponibles para brindar asistencia ante contingencias climáticas.

