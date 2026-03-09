El SMN advierte por fuertes lluvias en Tierra del Fuego durante la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias intensas que alcanza a toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur durante este lunes 9 de marzo.

Según el organismo meteorológico, las precipitaciones más fuertes se registrarán a partir de las primeras horas de la tarde, cuando se prevé una intensificación de las lluvias en distintos sectores del territorio provincial.





La advertencia fue difundida por la Secretaría de Protección Civil, que pidió a la población tomar precauciones ante posibles anegamientos y complicaciones en la circulación.