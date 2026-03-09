El siniestro ocurrió esta tarde en el kilómetro 2966, cerca de la ciudad de Tolhuin.

Algunos ocupantes fueron trasladados de forma preventiva al hospital por presentar dolencias.

Hoy alrededor de las 14:54 se produjo un choque entre tres vehículos que circulaban por la Ruta Nacional Nº3, a la altura del kilómetro 2966.

En el siniestro estuvieron involucrados un automóvil Honda Civic color gris, conducido por Luis Javier Miranda (45); un Chevrolet Onix rojo, manejado por Evelin Soledad Perick (38); y un Chevrolet Prisma blanco, guiado por Álvaro Rafael Flores (31).

Los conductores se encontraban acompañados por familiares. Tras el impacto, algunos de los ocupantes fueron trasladados de manera preventiva al hospital de Tolhuin, debido a que presentaban distintas dolencias. En el lugar intervino personal de emergencias para asistir a los involucrados y realizar las actuaciones correspondientes.

